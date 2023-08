Kolejny problem z papierosami. Handlowcy protestują

"Narzucenie ceny na opakowaniu daje nam realizację marży na poziomie 4-5 proc. Uzyskana marża nie pokrywa zakupu rolek do kas i terminali oraz opłaty prowizji transakcji kartą płatniczą, nie mówiąc o zwyżce płac pracowniczych, ZUS-u, prądu i gazu - wskazuje przedsiębiorczyni z Ostródy.

"Prowadzona przez nas działalność staje się nierentowna i prowadzi do bankructwa. Marża w wysokości 10-15 proc. uratowałaby nasze firmy. Proszę nie narzucać nam ograniczeń - czytamy w apelu, który trafił do Biura Poselskiego PiS Zbigniewa Babalskiego, do wiadomości do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i redakcji prasowych.