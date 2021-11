Kolejny Spar z konceptem Bean Tree

Sklep posiada Bean Tree z asortymentem kaw, zapiekanek, kanapek i hot-dogów. Ponadto wypieka pieczywo na miejscu, oferuje także rożen z wypiekiem mięs drobiowych i wieprzowych. Dla klientów zapewniono parking na 40 samochodów. Supermarket położony jest w bliskiej odległości od zjazdu z autostrady A1 do południowych dzielnic Gliwic i Zabrza.

“Sieć SPAR w Polsce rozwija się zgodnie z planami i złożonymi deklaracjami – pomimo trudności dla całej branży, jakie wynikały z powodu pandemii koronawirusa. Jesteśmy dumni, że nasza ogromna inwestycja w sektor handlowy w Polsce pozwala małym, polskim przedsiębiorcom na rozwój własnych biznesów. Taka idea przyświeca nam na wszystkich rynkach, na których działamy. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowaliśmy istotne inwestycje zarówno w placówki, infrastrukturę, jak i system zaopatrzenia, zakończyliśmy też ogromny proces reabrandingu sieci Piotr i Paweł. Bardzo ważne jest dla nas to, że nasi partnerzy detaliczni są zadowoleni z przynależności do rodziny SPAR i otwierają wraz z nami kolejne placówki. To pokazuje nie tylko jakość naszej współpracy, ale przede wszystkim potwierdza efektywność, jaką możemy zaoferować polskim przedsiębiorcom”– podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

SPAR jako sieć sklepów spożywczych, które prowadzone są przez polskich przedsiębiorców, rozpoczęła ogólnopolską kampanię wizerunkową pod hasłem „Klient nasz pan”. Kampania obejmie sponsoring programów w TVP i TVN, bilboardy, zabawną akcję z udziałem klientów na portalu Facebook, a także monitory, plakaty i gazetki promocyjne w sklepach. Kampania trwa od początku października do końca listopada 2021 roku.