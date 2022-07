Kolporter: Klienci najczęściej kupują u nas bilety na żużel i piłkę nożną

Dzięki bezpośredniej współpracy Kolportera z klubami piłkarskimi w ofercie saloników znajdują się wejściówki na mecze „domowe”, czyli rozgrywane na stadionach gospodarzy. W punktach Kolportera kibice mogą kupić bilety na spotkania drużyn grających na najwyższym szczeblu rozgrywek – w PKO Ekstraklasie – Cracovii Kraków, Jagiellonii Białystok, Korony Kielce, Lechii Gdańsk, Śląska Wrocław i Wisły Płock. Fani trzech zespołów, grających w Fortuna I lidze – Arki Gdynia, Podbeskidzia Bielsko-Biała i Górnika Łęczna – również mogą nabyć wejściówki na mecze swoich drużyn.

– Oferta biletów na imprezy sportowe została wprowadzona do sieci saloników Kolportera blisko 10 lat temu. Zaczynaliśmy od wejściówek na mecze Korony Kielce. W kolejnych latach współpracę rozszerzaliśmy na inne kluby, głównie piłkarskie, umożliwiając ich kibicom zakup biletów poza kasami przy stadionie czy w sklepie kibica. Aby zakupić bilet w saloniku, wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL. Bilety na poszczególne mecze trafiają do sprzedaży na ok. 2 tygodnie przed wydarzeniem, więc wejściówki na mecze inaugurujące sezon jesienny są już dostępne – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

Ponadto klienci saloników mogą skorzystać z bogatej oferty wejściówek na różne wydarzenia sportowe, kulturalne i rekreacyjne.

– W 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z platformą KupBilet.pl, która zajmuje się dystrybucją i produkcją biletów. Właśnie dzięki niej oferujemy naszym klientom bardzo szeroki wachlarz biletów na różne wydarzenia, nie tylko sportowe. W ofercie tego serwisu znajdują się wejściówki na różne koncerty i festiwale, wydarzenia sportowe i kulturalne, a także bilety wstępu na targi i do różnych obiektów kulturalnych i rekreacyjnych, np. ZOO – mówi Anna Sołkiewicz, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Z naszych analiz wynika, że klienci saloników najchętniej kupują bilet na wydarzenia sportowe, a wśród nich najpopularniejsze są żużel i oczywiście piłka nożna. W sezonie zimowym dużym zainteresowaniem cieszą się wejściówki na skoki narciarskie. Z oferty pozasportowej najczęściej wybierane są wejściówki na występy kabaretów – zdradza Anna Sołkiewicz.