Kombucha by Laurent: Tworzymy nową kategorię, która zrewolucjonizuje rynek

fot. Laurent de Bremaeker i Agata Chmielewska, Kombucha by Laurent

- Z produkcją Kombucha by Laurent wystartowaliśmy we wrześniu 2019. Produkt został świetnie przyjęty w kanale HoReCa. Niestety w marcu, po wybuchu pandemii i lockdownie musieliśmy zacząć budować rynek zbytu od nowa. Udało się to m.in. dzięki kanałowi e-commerce. Teraz oprócz e-sklepu produkt jest dostępny także w restauracjach, które dobrze sobie radzą w formule na wynos, ale prawdziwa rewolucja dopiero przed nami – mówi Agata Chmielewska, właścicielka marki Kombucha by Laurent.

- Zdajemy sobie sprawę, że trendy w tym rosnąca świadomość prozdrowotna, popularność kiszonek czy probiotyków pochodzących z fermentacji są po naszej stronie, ale jesteśmy na początku drogi, bo kombucha dopiero buduje swoją rozpoznawalność. Chcemy dołożyć swoją cegiełkę do jej dobrego wizerunku. Pandemia przedefiniowała wybory zakupowe wielu konsumentów, a my wykorzystaliśmy ten czas na stworzenie nowej linii ekologicznej, by konsumenci, którzy szukają coraz zdrowszych i budujących odporność produktów, mogli cieszyć się smakiem naszej eko kombuchy. W tym czasie przygotowaliśmy także „szampańską” wersję Kombucha by Laurent, bo wyjątkowo istotny stał się też element darowywania sobie drobnych przyjemności. Fakt, że jest to produkt bezalkoholowy dodatkowo daje szansę na celebrację ważnych chwil w gronie całej rodziny – wskazuje Agata Chmielewska.

- Naszą inspiracją jest rynek amerykański, gdzie kombucha święci tryumfy i rośnie na fali zainteresowania produktami rzemieślniczymi, m.in. piwami ale także produktami bezalkoholowymi. Naszą ambicją jest posiadanie kilkunastu smaków w ofercie. Póki co mamy ich pięć w butelkach szklanych 0,33 l. W niedługiej przyszłości zaproponujemy edycje limitowane, o smakach zgodnych z porami roku. Z myślą o sklepach ekologicznych stworzyliśmy linię kombuchy bio. Pięć smaków będzie miała także nasza linia kombuchy w puszka. Jest to popularna formuła, w jakiej ten produkt występuje na rynku amerykańskim. W Polsce będzie ona skierowana do konsumenta świadomego walorów zdrowego żywienia, czy ograniczającego cukier, ale zwracającego uwagę na aspekt cenowy – zapowiada Agata Chmielewska.

- W obecnej sytuacji, przy tak rozproszonej dystrybucji Kombucha by Laurent, zbudowanie e-sklepu stał się najlepszym narzędziem, by ogniskować konsumentów wokół naszej marki. Docelowo jednak chcemy, żeby był to hub promocyjny wspierający działania naszych dystrybutorów. My skupimy się na tym na czym znamy się najlepiej – na smaku – mówi Agata Chmielewska.

Firma myśli także o ekspansji zagranicznej, bo zainteresowanie szampańską wersją Kombucha by Laurent pojawiło się na rynku belgijskim.

- Jesteśmy przekonani, że ten trunek zrewolucjonizuje rynek HoReCa, ale znajdzie także miejsce w dystrybucji wielkopowierzchniowej, sklepach convenience czy sklepach specjalistycznych np. z winami. Zdajemy sobie jednak sprawę, że tworzymy nową kategorię, wiec jak w przypadku każdej rewolucji potrzebujemy trochę czasu – podsumowuje Agata Chmielewska.

Twórcą marki jest Laurent de Bremaeker, szef kuchni, który wiedzę zdobywał w instytutach kulinarnych na świecie, autor książki o zdrowym odżywianiu, pasjonat energii pożywienia. Kombucha by Laurent to produkt wegański, bezglutenowowy, bez barwników, bez konserwantów. Wersja w butelkach 0,33 l oferowana jest w pięciu smakach: sencha, jagody acai, czarny bez, imbir, dzika róża. Szampańska Kombucha by Laurent fermentowana na płatkach dębu oferowana jest w trzech smakach: czekoladowym, czarnego bzu oraz winogronowym.