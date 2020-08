Koncerny rewidują swoje marki, bo nie chcą być posądzane o rasizm. Czy trend dotrze do Polski?

fot. shutterstock

Od kilkunastu tygodni na świecie trwa dyskusja o rasistowskich podtekstach zakorzenionych w kulturze i języku. Debata ta nie omija działów marketingu największych światowych firm. Koncerny rewidują swoje marki, deklarują zmianę logotypu, analizują dotychczasową komunikację, biorą pod lupę również nazwy, które mogą kojarzyć się - niekoniecznie wprost - pejoratywnie. Zmiany zapowiedziały już m.in.: Nestlé (Chicos i Red Skins), Mars (Uncle Ben's), Pepsi Co. (Aunt Jemina).

Maks Michalczak z agencji Abanana Advertising komentuje dla nas działania globalnych marek, które zmieniają swoje strategie, aby nie być posądzanym o rasistowskie poglądy.

W Polsce szerokim echem odbił się komunikat wystosowany przez Unilever, który dotyczy zmiany nazwy „sosu cygańskiego" („Zigenersauce") na "sos paprykowy po węgiersku". Komentując zasadność tej decyzji, należy przywołać dwa fakty. Pierwszy: termin „sos cygański" jest używany w technologii kuchennej od ponad 100 lat. Można go znaleźć m.in. w podręczniku Georga Escoffiera, reformatora klasycznej kuchni francuskiej, który opisał go w swojej książce już w 1903 roku. Drugi: Unilever postanowił dokonać zmiany m.in. ze względu na protesty przedstawicieli Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów w sprawie właśnie „Zigenersauce" (pierwsze w roku 2013) oraz narastające w Niemczech negatywne zachowania w stosunku do Romów.

Czy podobna sytuacja będzie miała miejsce w Polsce? Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć już teraz. Dlaczego? Wystarczy przeanalizować przypadek wyżej wspomnianego „sosu cygańskiego" Knorra. Choć w Polsce teksty dziennikarskie o nim zostały wzbogacone o zdjęcia znanego nam z półek sklepowych sosu, to dyskusja dotyczy de facto (z punktu widzenia produktowego) zupełnie innego artykułu, a mianowicie sosu butelkowanego na zimno, a nie w saszetkach. Ponadto wszystko wskazuje na to, że zmiana nazwy będzie dotyczyła właśnie butelkowanego produktu wyłącznie w Niemczech.

Podobnie jak w przypadku naszych zachodnich sąsiadów w Polsce „sos cygański" wraz z główną potrawą, czyli „kociołkiem cygańskim", jest znany i doceniany od dawna, dodaje bowiem potrawom mięsnym wyrazistego i pikantnego smaku. Smak i terminologia to dwa różne aspekty, choć dla konsumenta jednakowo ważne.

U nas również toczą się dyskusje na temat nazewnictwa produktów, gdyż jest to trend ogólnoświatowy. Należy jednak dbać, aby nie wyprowadziły nas na manowce. Przecież na stronie romopedia.pl możemy znaleźć takie hasła jak: Cyganie, Cyganologia, Królowie cygańscy czy wreszcie Potrawy dawne i tradycyjne oraz cygańska dieta. Dla przypomnienia: Romopedia jest projektem towarzyszącym kampanii społecznej Jedni z wielu, która ma na celu poprawę wizerunku polskich Romów. Profesor Lech Mróz, który jest m.in. cyganologiem i autorem hasła Cyganie w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, podkreśla, że określenia Cygan oraz Rom nie są równoznaczne, a to pierwsze nie musi być negatywne. Co więcej: część Cyganów prowadzi wewnętrzny etniczny spór, gdyż nie utożsamia się z nazwą Romowie, uznając, że dopiero z czasem doszło do ich romizacji.