Koniec Belga w Katowicach. Działał w nim Carrefour, wcześniej był w rękach przestępców

Belg był prekursorem, w tym pierwszym centrum handlowym w stolicy Śląska, które wprowadziło opłaty za parkowanie samochodów.

Zorganizowana grupa przestępcza

Założycielem supermarketu był pochodzący z Belgii Wadid All Koubaisy. W 2000 r. z powodów problemów finansowych sprzedał on sklep kobiecie posługującej się białoruskim paszportem. Dokument był kradziony, a kobieta działała na zlecenie biznesmenów, którzy w naszym kraju przejmowali podobne obiekty handlowe. Nowi właściciele nie płacili podatków i nie odprowadzali składek do ZUS za pracowników. Przez kilka miesięcy uzbierało się ponad pół miliona złotych długu – donosi katowice.wyborcza.pl. Sklepem w końcu zainteresowała się policja. Właściciele błyskawicznie zamknęli market. Pracę z dnia na dzień straciło prawie 200 osób.

Prokuratura w Katowicach w 2002 r. wydała za właścicielami międzynarodowy list gończy. Jeden z organizatorów procederu ukrywał się niemal przez 20 lat. Został on zlokalizowany w Szwecji i deportowano go do Polski. W 2021 r. funkcjonariusze wydziału zwalczania przestępczości gospodarczej komendy w Katowicach przedstawili zarzuty 40 osobom. Sprawa jest w toku.

Grunt cenniejszy niż centrum handlowe

Z licznych pomysłów na wykorzystanie obiektu zrealizowano tylko jeden. Po sprzedaży go przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw za 9 mln zł nowi właściciele w 2004 r. uruchomili w nim nowe centrum handlowe ze sklepem Carrefour, który stanowił trzon handlu, Rossmannem, odzieżą i gastronomią. Z końcem sierpnia 2023 r. wygasła umowa na wynajem przestrzeni dla Carrefoura – podaje wkatowicach.eu.

W sytuacji kryzysu, dominacji na rynku dużych sieci handlowych, zmieniających się preferencji konsumentów wymagających szczególnych doznań zakupowych centrum handlowe podzieliło los wielu podobnych obiektów. Właściciel, firma Cavatina, zamknął go i wkrótce ma być wyburzony. Sam grunt ma większą wartość niż centrum handlowe w tym miejscu. Wyrosną na nim dwa nowe budynki: biurowo-usługowo-handlowy i mieszkalny.