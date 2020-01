Koniec ery kierowników działów w sieci Morrisons. Zniknie 3 tys. miejsc pracy

Brytyjska sieć handlowa Morrisons ogłosiła poważną restrukturyzację, w ramach której zniknie 3 000 stanowisk kierowniczych. Jednocześnie sieć supermarketów chce stworzyć 7 000 nowych miejsc pracy w swoich sklepach.

Według Reutersa, każdy z prawie 500 oddziałów Morrisons w Wielkiej Brytanii zatrzyma głównego kierownika sklepu, ale nie utrzyma stanowisk kierowniczych poszczególnych działów. Menedżerowie sklepów będą mieli więcej obowiązków.

Nowe miejsca pracy, powstaną w sklepach (kasjerzy, piekarze, sprzedawcy mięsa i ryb). Osoby, które stracą pracę w wyniku restrukturyzacji, mogą również się o nie ubiegać.

Według Morrisons głównym celem całej reorganizacji jest lepsza obsługa klientów, a nie oszczędności.

Detalista jest czwartą co do wielkości siecią supermarketów w Wielkiej Brytanii pod względem udziału w rynku. Grupa zatrudnia około 97 000 osób. Podobnie jak inne sieci wielkiej czwórki (Tesco, Sainsbury's i Asda), Morrisons traci udział w rynku w stosunku do dyskontów Aldi i Lidl i szuka sposobów, aby stać się bardziej wydajnym.