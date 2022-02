Koniec kwarantanny z kontaktu, 7-dniowa izolacja dla zakażonych

- Widzimy, że za nami apogeum piątej fali. Obserwujemy spadek zleceń na testy. Tendencja spadkowa z która mamy do czynienia w ciągu ostatnich dwóch tygodni to tendencja stała - mówił Adam Niedzielski.

- W lutym powinno się wyczerpać poważne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej. W marcu powinniśmy znosić regulację, aby wiosną zacząć normalne życie. Mam nadzieję, że to będzie końcówka pandemii. Liczna nowych hospitalizacji jest już stosunkowo mała - dodał.

- Widzimy, że przebieg Covid-19 w V fali jest już łagodniejszy. Średni czas hospitalizacji to 7 dni, wcześniej było to 10 dni - mówił.

Jakie zmiany w obostrzeniach?

Oto nowe decyzje rządu:

- Liczba 30 tys. łóżek przeznaczonych obecnie dla pacjentów z Covid zostanie zmniejszona do ok. 25 tys. 5 tys. łóżek zostanie przywrócona do zwyczajnego systemu leczenia

- zmiany zasad izolacji i kwarantanny: 7 dniowa izolacja dla wszystkich od 15 lutego; kwarantanna dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji chorego od 15 lutego; likwidacja kwarantanny z tzw. "kontaktu" z zakażonym (od 11. 02); 7-dniowa kwarantanna dla przyjezdnych z krajów spoza strefy Schengen

- 25 lutego uczniowie wracają do szkół (koniec nauki zdalnej tydzień wcześniej)

W środę 9 lutego 2022 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 46 872 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby w szpitalach odnotowano 310 zgonów pacjentów z COVID-19. Wykonano 155,6 tys. testów.