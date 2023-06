Koniec z limitem 26 dni urlopu. Są firmy, które dają pracownikom znacznie więcej

Jak wynika z raportu ,,Perfect Match Research’’, przygotowanego przez firmę kadrowo-płacową SD Worx, 31 proc. polskich pracowników może wnioskować o urlop nawet tego samego dnia, a 32 proc. z tygodniowym lub krótszym wyprzedzeniem.

Tylko 11 proc. z nich musi poprosić o urlop z tygodniowym lub dwutygodniowym wyprzedzeniem, zaś 18 proc. w okresie od dwóch tygodni do jednego miesiąca.

Polacy chcą nielimitowanego urlopu

Mimo że zapotrzebowanie na elastyczny system urlopowy jest wysokie, to jednak nie wszyscy są przekonani do koncepcji nieograniczonej liczby dni urlopu. Aż 60 proc. polskich pracowników wykazuje zainteresowanie takim rozwiązaniem, podczas gdy 33 proc. ma neutralny stosunek do tego pomysłu. Natomiast tylko 6 proc. nie jest w ogóle zainteresowanych takim systemem.

Istnieją firmy w Polsce, które proponują nieograniczony czas na wakacje. Przykładem jest firma z branży IT - SYZYGY Warsaw. Spółka zdecydowała się wprowadzić nielimitowane płatne dni urlopowe. Średnio na jednego pracownika przypada ok. 35 dni wolnych rocznie.

- To nie było tak, że pewnego dnia usiedliśmy i powiedzieliśmy „wdrażamy nielimitowany urlop”, a na pewno nie chodziło nam o stworzenie benefitu dla pracowników, który będzie dobrze wyglądał w ofertach. Pomysł ten narodził się sam i wynikał z naszych potrzeb. Zauważyliśmy, że czasami staraliśmy się „oszczędzać” dni wolne, by móc je skumulować. Przykładowo, gdy jednego dnia gorzej się czuliśmy albo potrzebowaliśmy coś załatwić, szkoda nam było wykorzystywać urlop. Staraliśmy się go zachować na przedłużone weekendy czy święta - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Paulina Grabowska, people partner w SYZYGY Warsaw.

- Wspólnie zastanawialiśmy się, co moglibyśmy zrobić, żeby było nam po prostu wygodniej i żebyśmy nie musieli się przejmować biurokracją. Stąd powstał pomysł, żeby zrezygnować z ograniczenia 20/26 dni i otworzyć tę pulę - dodaje.

Całość na pulshr.pl