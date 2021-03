Koniec z plastikowymi opakowaniami. Restauracje i sklepy szukają alternatyw

Koniec z plastikowymi mieszadełkami, słomkami, sztućcami i styropianowymi opakowaniami. Restauracje i sieci handlowe muszą szukać ekologicznych alternatyw. Wiele z nich już teraz sięga po opakowania z celulozy, kubki z kukurydzy i jadalne naczynia z otrąb - pisze money.pl



Zgodnie z tzw. dyrektywą plastikową, zatwierdzoną w 2019 roku przez Parlament Europejski, w tym roku pozbędziemy się kolejnych plastikowych produktów jednorazowych. Unijni urzędnicy zdecydowali, że w 2021 roku z rynku powinny zniknąć te tworzywa, które najczęściej znajdowane są na europejskich plażach czy w morzach.

Wśród nich wytypowano: patyczki higieniczne, plastikowe sztućce (widelce, noże, łyżeczki, pałeczki), talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów oraz styropianowe pojemniki na żywność i kubki na napoje. Zdaniem UE te produkty jednorazowego użytku pod względem ilościowym stanowią aż ok. 70 proc. odpadów morskich. Unia dała czas na wdrożenie tych przepisów do 3 lipca 2021 roku.

W Polsce ustawy w tym zakresie jeszcze nie ma. Na rynku panuje więc duża niewiadoma.

