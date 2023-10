Konkel, Omnisense: Zmiany demograficzne potrząsną obrazem handlu, który znamy (video)

Rynek żywieniowy bardzo się dywersyfikuje. Na to nakładają się duże zmiany demograficzne i to będzie bardzo przekształcało obraz handlu, który znamy obecnie. Dziś siłą hipermarketów są osoby podążające z wózkiem z rutynową misją zakupową, które w danym gospodarstwie odpowiedzialne są za tygodniowe zakupy. Oni decydują o tym co wjeżdża na domowy stół. Ale coraz częściej młodzi ludzie długo pozostają w gospodarstwach pojedynczych lub dwuosobowych i zakupy tych osób są już zupełnie inne. Te pary w przyszłości raczej nie stworzą gospodarstw 5-6 osobowych, co najwyżej 2+1. Mniejsza dzietność i starzenie się społeczeństw potrząśnie handlem, bo zmieni znane praktyki zakupowe i zwiększy oczekiwania mniejszych gospodarstw domowych na dopasowanie oferty handlu do ich potrzeb. Ta nadchodząca zmiana może być tąpnięciem dla dzisiejszych liderów powszechnych kategorii - mówi Katarzyna Konkel.

Z punktu widzenia standaryzacji oferty uniwersalne zatowarowanie jest ważnym elementem dyscypliny kosztowej. Ale teraz jesteśmy w momencie zmiany w której musimy zmierzyć ile zyskujemy na standardzie a ile tracimy ze względu na fakt, że standardowy mix oferty nie jest dopasowany do potrzeb określonych lokalizacji czy wymagań klientów na danym obszarze.

Taka personalizacja oferty jest łatwiejsza na większych powierzchniach, bo można wprowadzając nowości zawalczyć o nowego klienta lub zaspokojenie jakiejś nowej potrzeby, ale na półce są rzeczy, które już sobie dobrze radzą. Na mniejszych powierzchniach te decyzje bardziej bolą. Z drugiej strony to jedyna szansa, by mikrotrendy zostały wzmocnione stałą ofertą na półce i stały się trwałą zmianą.

Wiemy np. że 17 proc. konsumentów kupowało napoje typu single service. Możemy nawet wiedzieć ile mają lat, albo gdzie nabyli te produkty, ale brakuje nam kontekstu tej aktywności, który jest kluczem, by zrozumieć intencje i gotowość do powtórzenia tej czynności. Naszym głównym zadaniem jako firmy badawczej jest więc zrozumienie kto stoi za tą cyfrą i budowanie modelu, który pozwoli odpowiedzieć na pytanie o powtarzalność takich wyborów i ich skalę - wskazuje Katarzyna Konkel.