Konsument przyszłości. Gdzie zmierza i co go prowadzi?

Konsument nie chce być odpowiedzialny za swoje wybory

Jaki jest konsument dzisiaj? -To zupełnie innych człowiek, niż jeszcze w XX wieku. Dzisiejszy klient dużo może, ma bardzo szeroką ofertę, chce zaspokoić wiele pragnień. Ale zmaga się też z przekleństwem wyboru, wielością możliwości. Kiedyś żywność miała zaspokajać głód, dziś powinna dobrze wyglądać na Instagramie. Producenci muszą więc się tak pozycjonować, aby spełnić współczesne oczekiwania - mówił Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych, Collegium Civitas.

- Konsumenci nie chcą dzisiaj wolności czy zbyt dużego wyboru, ponieważ wiążę się to z odpowiedzialnością. Dziś media i organizacje mówią nam, że odpowiadamy za świat, ale czy jesteśmy na to przygotowani? Jak na taką optykę reagują konsumenci? Dryfują i wybierają, maksymalizując swoje zyski poprzez np. fokus na zdrowy styl życia czy możliwość pochwalenia się przed innymi. Ale robią to tak, aby uniknąć odpowiedzialności - mówił Roland Zarzycki.

Prelegent zwrócił także uwagę na postawy wobec kwestii zrównoważonego rozwoju. - Deklaratywnie jesteśmy ekologiczni, ale robimy coś innego, nie chcemy się bezpośrednio angażować. Kto ma to za nas zrobić? Według konsumentów - wielkie firmy i rządy. To nie jedyne wyzwanie dla branży. Ludzie kupując produkt, kupują też historię. Można wyprodukować towar w sposób zrównoważony i to kosztuje, ale można też zainwestować w storytelling. Tutaj zagrożeniem dla producentów jest greenwashing - uważa ekspert.

Roland Zarzycki wyróżnił trzy postawy konsumenckie, w które wpisują się obecnie Polacy.

- Pierwsza to działające aktywistki (bo to głównie kobiety), które rozliczają producenta, weryfikują obietnice. To około 36 proc. społeczeństwa. Konformiści (36 proc.) to kolejna z postaw - ci konsumenci twierdzą, że wszystkie firmy są złe, ich wybory i tak nie mają znaczenia, więc decydują się na to, co dla nich najwygodniejsze. Mamy także osoby bezradne - ta postawa przejawia się w przekonaniu, że świat jako całość jest zły i nic nie można z tym zrobić. Te konsumenckie narracje przełożyliśmy w naszych badaniach na trzy sektory: spożywczy, energetyczny i usług finansowych. Okazało się, że w praktyce pojawiły się tylko w przypadku pierwszego z nich. Klienci chcą dokonywać etycznych wyborów, jeśli chodzi o żywność. Chcemy być dobrymi konsumentami i ludźmi, ale ostatecznie opowiadamy sobie historie, które nie są prawdziwe. Nie idą za tym realne działania - tłumaczył Roland Zarzycki.

Żeby być trendsetterem, trzeba przewidywać przyszłość

- Sukces Żabki jest oparty na bardzo dobrym zrozumieniu konsumentów i ich zmieniających się potrzeb oraz pragnień. Jednak aby być trendsettrem, trzeba też przewidywać przyszłość. Mamy w naszej Grupie zarówno dział insightowy, jak i foresightowy – staramy się rozpoznawać trendy, zanim się pojawią. Mamy także w naszych strukturach zespół, który szuka wzorców i inspiracji z całego świata. Staramy się zaskakiwać każdego dnia. Młodzi konsumenci doceniają nasze rozwiązania cyfrowe czy kanały w social mediach. Starsi cenią wszechstronność i uniwersalność oraz możliwość załatwienia w Żabce wielu spraw. Zaskakujemy również ofertą produktową – w tym roku wprowadziliśmy 1500 nowych produktów brandowych, z czego 500 było dostępnych tylko u nas. Rozwijamy też innowacyjne marki własne i cały szereg usług - mówił Piotr Rajewski, dyrektor handlowy Żabka Polska.

Do niedawna pojęcie sieci convenience było tożsame z odległością. Żabka postanowiła podkreślić, że chce zaoszczędzić czas swoich klientów.

- Widzimy, ze oszczędność czasu jest coraz istotniejsza dla konsumentów. Według naszych badań aż 94 proc. klientów uważa, że więcej wolnego czasu to lepsze życie, a jednocześnie 72 proc. mówi, że niewystarczająca ilość czasu nie pozwala im na realizację celów. Właśnie dlatego w październiku ub.r. uruchomiliśmy nową platformę komunikacyjną "Uwolnij swój czas", w której podkreślamy, że Żabka w każdym momencie dnia towarzyszy i upraszcza życie swoim klientom. Jest to możliwe, ponieważ Żabka to coś więcej niż sklep. Można tu oczywiście zrobić zakupy, ale także skorzystać z całego pakietu usług. Klienci są coraz bardziej wymagający i oczekują rozwiązań szytych na miarę. Staramy się im je zapewniać. Rozwijamy m.in. portfolio QMS-ów, czyli szybkich posiłków oraz wprowadzamy nieoczywiste usługi, jak naprawa i czyszczenie butów. Personalizację wprowadzamy także w aplikacji mobilnej - każdy może otrzymać ofertę cenową tylko dla siebie i widzi nasz kontent inaczej niż inni użytkownicy - mówił Piotr Rajewski.

Komfort to outsourcing odpowiedzialności

- Na rynek patrzymy z perspektywy hurtowni wielokanałowej, naszymi klientami są firmy handlowe i gastronomiczne. Staramy się im zapewnić ultrakomfort – czyli rozwiązania wspierające biznes, rozwiązujące wszelkie trudności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W gastronomii problemem jest podaż pracowników – to oznacza, że branża potrzebuje innego asortymentu, produktów convenience, pre-przygotowanych. Oferujemy więc obrane warzywa, które są hitem sprzedaży, bo pozwalają oszczędzać czas. Drugi element komfortu to zjawisko, które nazwałbym outsourcingiem odpowiedzialności. Realizujemy to chociażby poprzez wydłużanie okien zamówień. Dajemy naszym partnerom czas i możliwość zaopatrzenia się w potrzebne produkty. Jeśli chodzi o b2b w handlu detalicznym to staramy się przyspieszyć proces zakupowy. Jumperzy obserwują sytuacje na halach i w razie potrzeby zwiększają liczbę otwartych kas. W ten sposób minimalizujemy dyskomfort związany z kolejkami - tłumaczył Sławomir Leszczyński, członek zarządu, dyrektor pionu handlowego, Makro Cash And Carry Polska SA.

Jak wygodę definiuje Kaufland? - Z naszej perspektywy komfort to lokalizacja blisko miejsca zamieszkania, wygodny dojazd i parking. To także wybór – my plasujemy się pomiędzy dyskontami, hipermarketami i sklepami convenience - mamy szeroką ofertę, ale nie przytłaczamy nieskończonymi możliwościami. Wygoda to też cena oraz cyfryzacja procesu zakupowego. Stawiamy na cyfryzację wewnątrz sklepu - np. skanery do samodzielnego skanowania produktów. Naszą siłą jest konsekwencja w działaniu. Jesteśmy jak duży statek, który płynie po obranym kursie - powiedział Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relationship Management, Kaufland Polska Markety.

Wygoda, cena, jakość - konsument wymaga coraz więcej

Wygoda czy cena - na co firmy kładą dzisiaj większy nacisk? Zdaniem Krzysztofa Kośmidra, Managing Director, Head of Retail & Fashion, Accenture, sieci potrafią z sukcesem łączyć te pozornie sprzeczne elementy. - Udaje się to dzięki automatyzacji i optymalizacji procesów z dwóch perspektyw: kosztowej po stronie firmy oraz wartości dodanej dla konsumenta. Kolejny element to wiedza na temat klientów. Sieci dysponują ogromną liczbą danych i je wykorzystują - zaawansowane analityczne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji pozwalają skomponować asortyment pod konkretnego klienta, sklep czy lokalizację. Spersonalizowanej oferty oczekuje coraz więcej konsumentów, szczególnie tych młodszych. Kolejny element związany z kosztami to marki własne, które królują teraz na półkach. Choć firmy próbują nieco zaklinać rzeczywistość, prawda jest taka, że konsument wciąż poszukuje okazji cenowych. Sytuacja gospodarcza, a także geopolityczna, mają wpływ na rosnące koszty po stronie firm. Inflacja także nie pomaga kupującym. Promocje, marki własne, lojalizacja stałych klientów oraz inwestycje w przyciągnięcie nowych, m.in. poprzez łatwość przejścia pomiędzy kanałami sprzedaży, to trendy "tu i teraz" - wskazał ekspert.

O tym, że w przypadku marki własnej liczy się nie tylko cena, ale także jakość, przekonywał Sławomir Leszczyński. - Mamy dziś nową generację konsumenta, który poszukuje ułatwień w realizowaniu swoich potrzeb oraz korzyści związanych z wyborem danego produktu. Nauczyliśmy konsumenta czytać etykiety , co jeszcze niedawno nie było standardem na rynku. Media społecznościowe i influencerzy mocno kształtują percepcję produktów i uwrażliwili konsumenta na ich skład, wpływając tym samym na decyzje zakupowe. To zadanie dla nas wszystkich. Marka własna nie może ignorować tego zjawiska. To już nie jest produkt z Excela nastawiony na zysk - taki produkt konsument odrzuci. Jakość to czynnik startowy. Zwiększamy sprzedaż marek własnych, zwłaszcza w gastronomii, bo postawiliśmy na jakość. Inaczej nie przekonamy klienta b2b, a on nie przekona swojego konsumenta, Do tego dochodzą procesy reformulacji poprzez ograniczanie soli i cukru. Branża pozytywnie przyjęła te zmiany - mówił dyrektor pionu handlowego Makro Cash And Carry Polska.

Demografia zmienia handel

Nie da się patrzeć w przyszłość handlu bez uwzględnienia zmian demograficznych. Jak retail reaguje na wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem czy zmniejszającymi się gospodarstwami domowymi?

- Od 21 lat jesteśmy w Polsce i nie zmieniliśmy się bardzo, choć format uległ zmniejszeniu i dziś średnia wielkość sali sprzedaży to 2700 mkw. Chcemy być blisko konsumenta, a o to nie zawsze łatwo. Konkurencja o lokalizację m.in. z deweloperami mieszkaniowymi, poniekąd wymusiła na nas obecność w galeriach handlowych.Przyglądamy się wielu formatom, jesteśmy przygotowani na obsłużenie każdego klienta, niezależnie od jego wieku i zasobności portfela. Z naszego punktu widzenia lokalizacja jest kluczowa, w tej kwestii nie możemy sobie pozwolić na błędy. Jeśli chodzi o ofertę produktową, staramy się odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności. Widzimy, że rośnie znaczenie produktów regionalnych, na Górnym Śląsku wprowadziliśmy dwujęzyczne nazwy towarów, co spotkało się z pozytywnym odbiorem. Młodych klientów przyciągają do nas nowinki, jak skanery i aplikacja lojalnościowa , dla starszych byliśmy jednym z prekursorów lady mięsnej, serowej. Zauważamy, że ten trend jest teraz obecny także w dyskontach. Cały czas wierzymy mocno w handel stacjonarny, a cyfrowe rozwiązania wprowadzamy właśnie do naszych placówek. Dziś mamy 240 sklepów, a celujemy w 400 placówek - mówił Ryszard Wysokiński.

Dyrektor handlowy Żabka Polska podkreślił, że sklepy Żabka są dla każdego, dlatego firma dużą wagę przykłada do analizy zachowań konsumentów.

- Analizujemy zarówno dane z aplikacji i kart płatniczych, jak również przeprowadzamy badania jakościowe i ilościowe. Mamy więc bardzo dobrą segmentację konsumencką, a dzięki elastycznej formule możemy dopasowywać sklepy do lokalnej społeczności, uwzględniając m.in. takie czynniki jak demografia. Mamy kilkanaście formatów: dla lokalizacji przejazdowych, trafficowych, dla dużych miast i dla obrzeży. Dostosowujemy do danej społeczności ofertę spożywczą i gastronomiczną. W tym ostatnim obszarze zaszła w ostatnich latach największa rewolucja. Od 2019 roku Żabka Cafe urosła 3,5-krotnie. Gastronomia w naszych sklepach to także dania gotowe - ta kategoria urosła blisko pięciokrotnie - oraz szybkie przekąski (sałatki i kanapki), gdzie odnotowaliśmy trzykrotny wzrost w ciągu czterech lat. Gastronomia to największy motor wzrostu Żabki, jesteśmy już alternatywą dla fast-foodów. Hitem sprzedaży jest hot-dog, a zaraz za nim panini. Co istotne, te przekąski rosną koło siebie, nie kanibalizują się. Hitem ostatnich miesięcy jest natomiast oferta „Prosto z pieca”, czyli produkty z pieców hybrydowych, takie jak frytki, nuggetsy, zapiekanki. Będziemy zwiększać liczbę sklepów z takim asortymentem - powiedział Piotr Rajewski.

Sławomir Leszczyński z Makro Cash And Carry Polska także uważa, że różne rejonizacje i strefy klientów wymagają odmiennego podejścia. - W naszym nowym formacie Odido, który powstał na bazie międzynarodowego formatu Elevate, wprowadziliśmy dwa odrębne koncepty. Format City Store Odido charakteryzuje się dużym udziałem oferty gastronomicznej, można nawet powiedzieć, że mały format w trybie miejskim staje się street-foodem. Ten koncept bazuje na niskich paragonach, produktach o znaczeniu impulsowym, a element gastronomiczny zaczyna tutaj dominować. To sklep realizujący potrzebę randomowego konsumenta, bo on raczej szybko nie wróci. Format pozamiejski to z kolei format bardziej rodzinny, przydomowy. Spełnia rolę klasycznego sklepu spożywczego, ale dużo większy nacisk kładziemy tutaj na asortyment świeży i ultraświeży. W ten sposób koncept przejmuje funkcję ryneczków, których jest teraz coraz mniej - tłumaczył przedstawiciel Makro.

- Wszystkie sieci starają się mieć ofertę dla każdego, bo konsumenci z różnych powodów chodzą do różnych sklepów. Dzięki wielości formatów i różnorodności ich oferty klienci mają dziś gigantyczny wybór. Detaliści są dzisiaj bardzo kreatywni, głównie w stosunku młodych, otwartych na nowinki konsumentów. Starsi też są blisko technologii - nieco później się do nich adaptują, ale za to są bardziej stabilni i przywiązani do satysfakcjonujących ich rozwiązań - wskazał Krzysztof Kośmider.

Cyfrowe życie klienta

Dyskusję zakończył wątek technologii w handlu. Jak zmieni ona branżę i konsumenta?

- Automatyzacja stoi u podstaw dynamicznego rozwoju Grupy Żabka. Już 15 proc. pracowników pracuje nad rozwiązaniami cyfrowymi. Dzięki technologii potrafimy lepiej raportować i prognozować, a tym samym podejmować lepsze decyzje biznesowe. Automatyzacja upraszcza też życie franczyzobiorcom, pozwalając optymalnie zarządzać sklepem. Jest też istotna w procesie ekspansji, a to bardzo duży obszar w naszej działalności - otwieramy 1000 sklepów każdego roku. Automatyzacja to również ważny element rozwoju łańcucha logistycznego. Przykładem jest tutaj nasze nowo otwarte centrum logistyczne koło Radzymina, które docelowo będzie obsługiwało 5 tys. placówek. Żabka to nie tylko sklepy, mamy w Grupie firmy, które bez automatyzacji i cyfryzacji nie miałyby racji bytu - to q-commercowe delio i Jush!, cateringowe ditely i Maczfit oraz autonomiczne sklepy Nano - tłumaczył Piotr Rajewski.

Zdaniem Sławomira Leszczyńskiego digitalizacja i cyfryzacja w relacjach b2b przyczyni się do upraszczania procesów i zredukuje rolę czynnika ludzkiego. - Widzimy to w gastronomii w postaci wirtualnych restauracji, opierających się na sztucznej inteligencji połączonej zintegrowanymi systemami. Systemy ze sobą „rozmawiają”, alogrytmizują i na tej podstawie określają potrzeby zakupowe i biznesowe. W handlu digitalizacja jest czynnikiem, który kształtuje zachowania konsumenta bardziej niż półka i cena. Dzięki technologii komunikujemy się z klientem w momencie, w którym on nie wie, że chce być konsumentem. To lojalizujące procesy w miejscu i poza miejscem robienia zakupów, takie jak gaimng, konkursy, akcje rabatowe.

Postępującą digitalizację zauważa przedstawiciel Kauflandu. - Skanery, elektroniczne cenówki i kasy samoobsługowe sprawdziły się w naszych sklepach. Cyfryzuje się także logistyka. Jednocześnie sprzedaż żywności przez internet stanowi tylko 2 proc., a klienci wciąż preferują papierowe gazetki promocyjne. Dla nas to dobra wiadomość - uważa Ryszard Wysokiński.

- Retail testuje sztuczną inteligencję i sprawdza, w których obszarach jest przydatna. Może kolejnym krokiem będzie komunikatywny handel? To już się dzieje. Nie będziemy nawet musieli „wklepywać” zamówienia, ale po prostu powiemy systemowi „kup mi...”, a zakupy będą pod drzwiami następnego dnia - zastanawiał się Krzysztof Kośmider.

- Przy wielu zaletach technologii ich wadą jest rozmywanie odpowiedzialności. Wiele procesów dzieje się poza nasza kontrolą i świadomością. Warto o tym pamiętać, bo nie będą to do końca nasze decyzje - podsumował Roland Zarzycki.