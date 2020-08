Kontrola skarbowa w spółce Rovita

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy zbadał księgi podatkowe Rovity. Urzędnicy zakwestionowali transakcje handlowe między bezpośrednimi dostawcami a spółką.

Zarząd spółki Rovita podał, że do firmy wpłynął protokół z badania ksiąg podatkowych za okres od marca do kwietnia 2016 roku, przeprowadzonego w spółce przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.

Zakres kontroli obejmował rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiące od marca do kwietnia 2016 roku.

W wyniku badania urzędnicy zakwestionowali transakcje handlowe między bezpośrednimi dostawcami a spółką, które dotyczyły towarów handlowych będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Zarząd firmy obecnie analizuje treść protokołu pod kątem złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, bowiem spółka nie zgadza się z oceną i wnioskami zawartymi w protokole.

Zarząd Rovity w celu zachowania należytej staranności, po zapoznaniu się z protokołem z badania ksiąg podatkowych, podjął decyzję o podaniu tej informacji, pomimo wstępnego etapu postępowania, do publicznej wiadomości.