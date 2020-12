Koronawirus namieszał w zachowaniach klientów - zakupy w pojedynkę z listą w ręku

fot. centrum Gemini Park Tychy

Klienci wrócili na zakupy do centrów handlowych, ale kupują dziś inaczej. Do galerii przychodzimy sami, bez rodzin. Zakupy planujemy z wyprzedzeniem i często korzystamy z promocji.

Polacy ruszyli na zakupy świąteczne. Najbliższe 2 tygodnie mają być kluczowe dla handlu, dając sklepom szansę na sprzedaż towarów i próbę odrobienie strat spowodowanych dwoma lockdownami. Jak oceniają przedstawiciele rynku retail, nie będą to jednak takie same zakupy, jak w latach ubiegłych.

W ostatnich dniach wyraźnie widać, jak bardzo pandemia i reżim sanitarny zmieniły zachowania konsumentów, zwłaszcza w centrach handlowych. - Sposób, w jaki korzystamy w okresie przedświątecznym z oferty centrów handlowych uległ zmianie. Inaczej podchodzimy także do samych wizyt w galeriach - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

- Do rzadkości należą dziś np. zakupy całą rodziną, na co największy wpływ ma m.in. wyłącznie z oferty kin, stref gastronomicznych, sal zabaw czy stref wypoczynku. W efekcie, Polacy częściej robią zakupy w pojedynkę, skracają przy tym czas pobytu w galerii do niezbędnego minimum - mówi.

To nie jedyna zmiana, jaką zaobserwowano. - Patrząc na dane footfall widzimy, że odwiedzalność w tygodniu rozkłada się dość równomiernie. Wiele osób np. rezygnuje z kupowania w sobotę, na rzecz chociażby tradycyjnie luźniejszych poniedziałków. Rozproszeniu ruchu sprzyja także znacznie większa liczba niedziel handlowych w grudniu - mówi.

Pomaga także fakt, że większość kupujących rozkłada swoje zakupy na cały sezon, czyli między 1 a 24 grudnia. Jak wyliczył Deloitte, to właśnie w tym okresie wydamy najwięcej na świąteczne przygotowania. Zdaniem Krzysztofa Brączka, fakt, że kupujemy solo oraz lepiej planujemy zakupy, sprzyja temu, że klienci nie tłoczą się w galeriach.

- Do tej pory żadne z centrów Gemini Park nie osiągnęło limitu, który zmusiłby nas np. do uformowania kolejki oczekujących przed galerią. To pokazuje, jak zdroworozsądkowo Polacy podchodzą dziś do kupowania i wizyt w galeriach oraz jak odpowiedzialnie planują zakupy - dodaje.

- Ten sezon jak żaden inny zależy od tego, czy i jak będziemy stosować się do zasad sanitarnych. Kupujący są tego świadomi i odpowiedzialnie stosują się chociażby do zasady DDM. Są także cierpliwsi niż w latach ubiegłych, zwłaszcza, jeśli tworzy się tymczasowa kolejka przed sklepem. To dobry sygnał, pokazujący, że mając jasno wytyczone zasady potrafimy się do nich stosować - zauważa Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.