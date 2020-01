Koronawirus obniży zyski sklepów na lotniskach

Według GlobalData globalna sprzedaż detaliczna na lotniskach ma wynieść 48,2 mld USD w 2020 r., co stanowi wzrost o 6,1% w stosunku do 2019 r. Jednak pojawienie się epidemii koronawirusa może znacząco obniżyć ten prognozy.

Honor Strachan, główny analityk GlobalData, komentuje: „Ograniczenie podróży chińskich konsumentów wpłynie na wyniki sprzedaży detalicznej na lotniskach na całym świecie. W ciągu ostatnich kilku lat detaliści lotniskowi, zwłaszcza ci w Europie, dostosowali swoje oferty, zintegrowali chińskie rozwiązania płatnicze i zatrudnili w personel mówiący po mandaryńsku, aby obsłużyć chińskich pasażerów. Jeśli turystyka wyjazdowa z Chin ucierpi w wyniku koronawirusa, operatorzy portów lotniczych i detaliści będą musieli zainteresować swoimi towarami innych kupujących”.

W 2003 r. SARS spowodował załamanie wydatków na turystykę w Chinach. Koronavirus już zmniejszył wydatki na handel detaliczny i wypoczynek w czasie chińskiego święta Nowego Roku, ponieważ konsumenci są zachęcani, a w wielu regionach zmuszani, do pozostania w domu i unikania podróży.

W odpowiedzi na kryzys detaliści rozważają zamknięcie sklepów, a China Duty Free Group zamyka swoje centrum handlowe w zatoce Haitang. Jeśli zagraniczne biura rozszerzą swoje zalecenie o unikaniu podróży do prowincji Hubei na inne regiony, liczba pasażerów w centrach turystycznych, takich jak Pekin, Szanghaj, Chengdu i Xi'an, drastycznie spadnie. British Airways już zawiesił wszystkie bezpośrednie loty do Chin kontynentalnych do 31 stycznia, a United Airlines i Cathay Pacific Airways odwołały wybrane loty do Chin.