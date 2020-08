Koronawirus z negatywnym wpływem na wyniki Grupy Metro

Sprzedaż Metro spadła, fot. Shutterstock

W III kwartale roku finansowego 2019/20 r. sprzedaż LfL Grupy Metro spadła o 17,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie ograniczenia rządowe w kontekście pandemii COVID-19 wywarły zauważalny wpływ na rozwój biznesu spółki.

W III kwartale roku finansowego 2019/2020 Metro osiągnęło sprzedaż w wysokości 5,568 mln euro, co oznacza spadek o 19,8 proc. EBITDA to 175 mln euro (spadek o 53 proc.). Zysk Metro w tym okresie wyniósł 512 mln euro.

Po 9 miesiącach bieżącego roku finansowego sprzedaż Metro to 19,123 mln euro (spadek o 5,5 proc.), EBITDA 834 mln euro (spadek o 19,2 proc.), a zysk ukształtował się na poziomie 391 mln euro ( +31,3 proc.).

W Niemczech sprzedaż like-for-like spadła o 9,5 proc. w III kwartale 2019/20. Wynika to w szczególności ze znacznego spadku sprzedaży z klientami HoReCa w wyniku pandemii COVID-19. W ciągu 9 miesięcy 2019/2020 sprzedaż porównywalna spadła o 1,9 proc.

W Europie Zachodniej (z wyłączeniem Niemiec) sprzedaż like-for-like spadła aż o 32,8 proc. w III kwartale 2019/20. Skutki tymczasowych zamknięć restauracji w kontekście pandemii COVID-19 we Francji, Włoszech i Hiszpanii były szczególnie widoczne w pierwszej połowie kwartału. całkowita sprzedaż spadła o 32,9 proc. do około 1,9 miliarda euro. Po 9 miesiącach 2019/20 sprzedaż like-for-like spadła o 13,0 proc., a całkowita sprzedaż o 13,1 proc., do około 7 miliardów euro.

W Rosji sprzedaż like-for-like w III kwartale 2019/20 r. była wyraźnie dodatnia (+ 6 proc.). W tym przypadku pozytywny wpływ miał zwiększony popyt ze strony klientów Trader i SCO. Sprzedaż od klientów HoReCa również wykazywała tendencję do poprawy w ciągu kwartału, ale utrzymała się poniżej poziomu z poprzedniego roku. Rozwój ten można przypisać działaniom repozycjonowania, które rozpoczęto jakiś czas temu, a także dodatkowym zakupom w kontekście pandemii. W walucie lokalnej sprzedaż wzrosła o 6,5 proc. Ze względu na niekorzystne zmiany kursów walut raportowana sprzedaż spadła o 3,7 proc. Po 9 miesiącach sprzedaż LfL wzrosła o 2,5 proc., a całkowita sprzedaż o 2,9 proc., do 2,1 miliarda euro.

W Europie Wschodniej (z wyłączeniem Rosji) sprzedaż like-for-like spadła o -7,4 proc. w III kwartale. Ograniczenia rządowe miały wpływ na większość krajów, ale zostały zrekompensowane przez biznes Trader i SCO. Sprzedaż w walucie lokalnej spadła o 7,5 proc. Ze względu na negatywne skutki walutowe, zwłaszcza w Turcji, raportowana sprzedaż spadła o 12,2 proc. do 1,6 mld euro. Po 9 miesiącach roku finansowego 2019/20 sprzedaż like-for-like wzrosła o 2,4 proc.

Na koniec czerwca sieć sklepów Metro tworzyło 679 sklepów, więcej o dwa rdr.