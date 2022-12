Koszalin Power Center - wybrano wykowawcę obiektu. Lidl najemcą

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został określony na II kwartał 2024 r. Za wykonanie robót objętych umową ustalono wynagrodzenie netto na poziomie ok. 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2021.

Koszalin Power Center - co wiemy o inwestycji

O budowie Koszalin Power Center pisaliśmy ostatnio w lipcu 2021 roku. Budowa obiektu miała się rozpocząć jeszcze w tamtym roku, a ukończenie zaplanowano na drugą połowę 2022.

Na łącznej powierzchni 38 tys. mkw. GLA projekt ma zaoferować szeroką gamę sklepów i lokali usługowych. Znajdzie się tam największy w regionie hipermarket budowlany Leroy Merlin o powierzchni ok. 12 tys. mkw., supermarket Lidl o powierzchni ok. 2 tys. mkw., pełnowymiarowy i jedyny w regionie salon meblowy sieci Agata Meble o powierzchni ok. 10 tys. mkw. oraz 30 lokali handlowych w ramach Retail Parku.

Koszalin Power Center obejmie także ofertę gastronomiczną, włącznie z restauracją typu drive-thru.