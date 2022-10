Koszyk cen dlahandlu.pl: 30 zł - o tyle podrożały podstawowe zakupy od sierpnia

W ostatnim czasie we wszystkich sieciach drożała margaryna, ale także masło, i ser gouda. Jego cena wzrosła o ok. 8 zł za kg, z ok. 22 do blisko 30 zł.

Sprawdź ceny w dyskontach

Sieć Biedronka proponuje zakupy w cenie 361 zł. Jeszcze w sierpniu płaciliśmy 324 zł. Oznacza to, że ceny w Biedronce w 2 miesiące poszybowały o 37 zł, czyli 11,4 proc. I to zaledwie od sierpnia! Rok temu za podobne zakupy płaciliśmy ok 291 zł. Oznacza to, że w Biedronce ceny są wyższe o 70 zł.

Ile kosztują podstawowe produkty w Lidlu, Netto i Aldi?

Sieć Lidl zaproponowała 50 produktów w cenie 366 zł wobec 343 zł w sierpniu. Tutaj ceny są wyższe o 23 zł mdm. i o 74 zł wyższe rdr. (292,5 zł).

Rok temu zakupy 50 produktów z Koszyka cen kosztowało w Netto 291 zł. Obecnie płacimy za nie 368 zł. Oznacza to skok cen o 77 zł rdr, Względem sierpnia br. ceny w Netto są wyższe o 13 zł (356 zł).

W Aldi na przestrzeni roku ceny wzrosły o 87 zł z 294 zł w 2021 roku do 381 zł obecnie. Względem sierpnia, gdy przeprowadzaliśmy ostatni monitoring, ceny wzrosły o 22 zł z 359 zł do 381 zł obecnie.

Monitoring przeprowadzono w weekend 7-8 października 2022

Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest nieustannie od 10 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.