Koszyk cen dlahandlu.pl: Inflacja w dyskontach od 12 do 22 proc.

Jak wynika z monitoringu Koszyka cen dlahandlu.pl w dyskontach za 50 podstawowych produktów płacimy od 324 do 359 zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost wynosi od 12 do 22 proc. W złotówkach wzrost wynosi od 34 do 65 zł. W ostatnim czasie drożał głównie cukier, który występuje w sklepach jako etykieta cenowa, a nie sam produkt oraz jabłka, wędliny, oleje i tłuszcze. Taniały pomidory i papryka.