Koszyk cen: Rosną ceny drobiu na półkach supermarketów

fot. w Koszyku cen widać podwyżki cen drobiu

Analizy ekspertów, że w związku z ptasią grypą i koniecznością wybicia stad drobiu, ceny kurczaków w sieciach handlowych rosną, znajdują potwierdzenie w danych Koszyka cen dlahandlu.pl. Kurczak jest jednym z produktów opiniotwórczych. Klienci na jego podstawie wyrabiają sobie opinię o poziomie cen w danej sieci, dlatego od wielu lat cena tuszki kurczaka była zamurowana na poziomie 6,99 zł za kg. W maju odnotowaliśmy w supermarketach podwyżki. Obecnie kurczak kosztuje od 7,19 zł w Stokrotce do 8,90 zł w SPAR.

A oto pełne zestawienie w ramach monitoringu cen 50 produktów w 5 sieciach supermarketów:

W połowie maja za Koszyk 50 produktów w Intermarche płaciliśmy od 295,5 do 302 zł. Oznacza to podwyżkę w porównaniu do marca, gdy podobne zakupy kosztowały od 291 do 294,5 zł.

W sklepach z logo Polomarket zakup 50 produktów z Koszyka to wydatek rzędu 302-305 zł. W marcu podobne zakupy kosztowały 297 zł, oznacza to wzrost cen o 5-7 zł.

Sieć Stokrotka zaproponowała 50 produktów z Koszyka w cenie 303-305 zł, czyli podobnie jak w marcu, gdy 50 produktów kosztowało 304,64 zł.

Sieć Dino oferuje 50 produktów w cenie 307,5 zł w porównaniu do 304 zł w marcu. Specyfika sieci Dino zakłada, że placówki zlokalizowane są na wsiach i w mniejszych ośrodkach miejskich, dlatego w Koszyku znalazły się tylko 3 lokalizacje: Górny Śląsk, Trójmiasto i podwarszawski Nadarzyn.

W SPAR, który zajął miejsce Piotra i Pawła za 50 produktów z Koszyka płacimy od 324 do 326 zł w zależności od miasta. W marcu ceny wahały się od 314 zł do 326 zł.

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl. Badanie wykonano w weekend 14-15 maja 2021.

Od początku 2014 roku dlahandlu.pl pozyskuje dane jedynie w drodze bezpośrednich spisów cen w sklepach, w terminach znanych tylko redakcji. Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a jedynie w przypadku ich braku rynkową cenę średnią dla danego produktu. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, 450 g w przypadku wędlin, itp.