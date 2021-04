Koszyk cen: W sieciach convenience bariera 400 zł za 50 produktów przebita

fot. koszyk cen

Jak wynika z monitoringu w ramach Koszyka cen dlahandlu.pl na przestrzeni roku 50 podstawowych produktów mocno podrożało w sklepach osiedlowych: Lewiatan, Żabka i Carrefour Express. Ze względu na fakt, że klienci traktują te sklepy jako placówki na zakupy uzupełniające a nie podstawowe, godzą się na wyższe ceny w zamian za bliskość i długie godziny ich funkcjonowania. Jednak to właśnie osiedlowy format convenience na przestrzeni roku zanotował największe podwyżki cen.

Ceny w sklepach osiedlowych

W sieci Lewiatan (Eurocash) za zakup 50 towarów z Koszyka cen dlahandlu.pl trzeba zapłacić od 340 zł w Krakowie do 353 zł na Górnym Śląsku. Rok temu ceny wahały się od 305,35 w Lublinie do 334,4 w Trójmieście. Oznacza to skok cen od 18 do 35 zł w zależności od miasta.

Sieć Żabka proponuje obecnie koszyk 50 produktów w cenie od 400 do 425 zł (różne w zależności od miasta są ceny warzyw i owoców). Rok temu było to jeszcze 380-400 zł (oznacza to wzrost cen o 20-25 zł). Na przestrzeni dwóch lat jest to skok o ok. 50-60 zł bowiem w 2019 roku płaciliśmy za podobny zestaw produktów od 353-365 zł. Na przestrzeni roku niemal każdy badany produkt podrożał, np. herbata Lipton o 3 zł, papryka o 4 zł/kg. Wyjątkiem jest masło i pieczywo.

Franczyzowa sieć Carrefour Express (Carrefour) proponuje zakupy od 416 zł do 451 zł w zależności od miasta. Na początku 2020 roku zakup 50 produktów wiązał się z wydatkiem od 386,7 do 394. Oznacza to skok cen od 30 do 50 zł w ujęciu rok do roku.

Różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi miastami w przypadku sklepów osiedlowych są największe i zmieniają się najczęściej (w porównaniu do innych formatów sklepów). Wynika to przede wszystkim z formy prowadzenia placówek (franczyza) i mniejszego formatu sklepów, co automatycznie wpływa na węższą ofertę (więcej zamienników w koszyku, brak niektórych badanych towarów).

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl w dniach 9-10 kwietnia 2021. Od stycznia 2014 roku monitoringi cen w sieciach handlowych prowadzone są w terminach znanych jedynie redakcji.

Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a w przypadku ich braku - ceny średnie z innych porównywanych sklepów. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, itp.