Koszyk cenowy: 320 zł na zakupy w dyskoncie to już za mało!

Realna inlacja mierzona rok do roku cenami z formatu dyskontowego, uchodzącego za jeden z tańszych na rynku, pokazuje, że ceny wzrosły o 12,5-24,4 proc. rdr. w zależności od sieci. Tak wynika z badań Koszyka cen dlahandlu.pl. Oczywiście co jakiś czas odczyt zaburza promocja, która w danej sieci weszła lub wygasła, ale uśredniając wyniki, możemy ocenić, że wzrost cen wynosi ok. 19 proc. rdr. Nadal drożeje chleb, jaja, kurczak, ser żółty, margaryna, olej, kawa, jednocześnie inflację nieco tamują spadające ceny jabłek, pomidorów czy papryki.