Koszyk cenowy: Domowe pączki droższe o 32 proc. Podrożały wszystkie składniki. Najmocniej olej

Standardowy przepis na pączki to 500 g mąki pszennej - około 3 szklanki, 1 szklanka ciepłego mleka - 250 ml, 4 żółtka średnich jajek, 40 g cukru - około 3 pełne łyżki, 25 g świeżych drożdży lub 7 g drożdży suchych, 1/4 kostki masła - 50 g, szczypta soli, 2 łyżki spirytusu lub rumu. Ze względu na fakt, że żadnego z tych produktów nie można kupić na łyżki ani szczypty do obliczeń przyjęliśmy standardowe miary, które występują w Koszyku cen: 1 kg mąki pszennej, 10 sztuk jajek, 1 l mleka, 1 kg cukru, 1 opakowanie drożdży 50 g, 1 masło - 200 g. Dodatkowo 1 litr oleju do smażenia.

Z naszych danych wynika, że na przestrzeni roku cukier podrożał o ok. 60 groszy na 1 kg - średnio z 2,42 w lutym 2021 do 3,11 zł obecnie. 10 jajek jest droższych o 1,40 zł - w lutym 2021 kosztowały 4,50 zł, obecnie średnio 5,90 zł. Mąka jest droższa o niemal 1 zł/kg - podwyżka z 2,08 zł do 3 zł obecnie. Masło zwyżkowało o 1,5 zł na kostce z 4,58 zł rok temu do 6,14 zł obecnie. No i w końcu król podwyżek - olej z 7,27 zł/l w lutym 2021 do 10,38 zł/obecnie. Dodatkowo ok. 1,70 zł zapłacimy za drożdże. Standardowo nie badamy tego produktu w Koszyku cen, więc założyliśmy tę samą kwotę w porównaniu.

Podsumowując za 7 produktów potrzebnych do usmażenia pączków rok temu płaciliśmy ok. 25 zł. Obecnie taki sam zestaw produktów kosztuje 33 zł. Oznacza to wzrost cen o 32 proc., nawet po uwzględnieniu 5 proc. obniżki wynikającej z redukcji stawki VAT z 5 na 0 proc.

Sprawdź ceny produktów spożywczych w Koszyku cen