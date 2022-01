Koszyk cenowy: Dyskonty przebiły kolejną barierę - 310 zł za 50 podstawowych produktów

W dyskontach 50 produktów kosztuje już 311 zł. Z wyjątkiem Lidla, w którym promocyjna cena papryki zbiła koszt zakupów do 308,5 zł. Jednocześnie w porównaniu z listopadem ceny w dyskontach wzrosły od 4 do 12 zł, zaś w porównaniu z cenami sprzed epidemii od ponad 20 do ponad 30 zł. Najmocniej drożeje mąka, nabiał, pieczywo, tłuszcze w tym olej. Do tego dochodzą podwyżki warzyw: pomidorów i papryki.