Koszyk cenowy: Tanio już było. Teraz w dyskontach płacimy za podstawowe zakupy ponad 300 zł

Aktualne ceny w sieciach dyskontowych

Sieć Biedronka proponuje zakupy w cenie 299 zł, czyli o 8 zł drożej niż we wrześniu br. (291 zł).W marcu koszyk 50 produktów kosztował w tej sieci 285 zł, czyli obecnie jest o 14 zł drożej. W grudniu 2019 za podobne zakupy trzeba było zapłacić 264 zł, czyli skok cen wynosi 35 zł. Jak w innych formatach także tutaj najmocniej drożeje masło, ser gouda, olej, jaja, kurczak.

Sieć Lidl zaproponowała 50 produktów w cenie 301,63 zł, czyli o 9 zł drożej niż we wrześniu br. (292,5 zł) i o niemal 30 zł drożej niż w marcu br. (262,38 zł). W grudniu 2019 podobne zakupy kosztowały w tej sieci 240 zł, czyli obecnie jest aż o 60 zł drożej. Nawet jeżeli przyjmiemy, że Lidl przed Wielkanocą 2021 i Bożym Narodzeniem 2019 zastosował promocyjne ceny, to widać stałą tendencję, która wskazuje na to, że to Boże Narodzenie nie będzie już festiwalem promocji.

W Netto 50 produktów FMCG kosztuje 305,5 zł wobec 291,3 zł we wrześniu br. Oznacza to skok cen o 14 zł na przestrzeni dwóch miesięcy. W porównaniu z marcem, gdy podobne zakupy kosztowały 281 zł, podwyżka wynosi 24 zł. Z kolei w grudniu 2019 roku na 50 podstawowych produktów musieliśmy wydać - 271 zł. Oznacza to, że obecnie jest o 34 zł drożej.

W Aldi Koszyk 50 produktów kosztuje 307 zł w porównaniu do 294,4 zł we wrześniu 2021 i 287 zł w marcu 2021. Oznacza to skok cen o 13 zł względem września i 20 zł względem marca br. W grudniu 2019 roku podobne zakupy kosztowały 280 zł, czyli obecnie jest o 27 zł drożej.

Badanie Koszyka cen pochodzi z monitoringu ankieterów dlahandlu.pl z 19-20 listopada 2021.

Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest nieustannie od 11 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Z danych Koszyka cen korzysta UOKiK, w ramach monitorowania wzrostu cen w okresie zagrożenia epidemicznego. Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.