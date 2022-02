Kraft Heinz będzie dalej podwyższać ceny. Podobnie robią Coca-Cola i Pepsi

Covidbonus

Producenci żywności paczkowanej byli jednymi z największych beneficjentów finansowych pandemii w zeszłym roku. Konsumenci zostali w domu zaopatrując się w mrożone posiłki, sosy i zupy. Jednak kruchy łańcuch dostaw doprowadził do gwałtownego wzrostu kosztów transportu i pracy. Co więcej, ceny podstawowych artykułów spożywczych, takich jak pszenica i olej, osiągnęły w zeszłym roku najwyższy poziom od dekady.

Dyrektor naczelny firmy Kraft Heinz Miguel Patricio zapowiedział podwyżki cen już w październiku. Koncern podniósł ceny o 3,8 punktu procentowego w ostatnim kwartale. W efekcie marże były wyższe, niż w tym samym okresie przed kryzysem koronawirusowym.

Jednak sprzedaż spożywczego giganta spadła o 3,3 procent do 6,71 miliarda dolarów (5,9 miliarda euro) w ciągu trzech miesięcy. Było to jednak spowodowane kilkoma przejęciami. Ostatecznie firma osiągnęła lepsze wyniki, niż oczekiwano.

Pomimo wysokiej inflacji, Kraft Heinz spodziewa się osiągnąć „dobre wyniki finansowe” w 2022 roku. Firma spodziewa się organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie od 1 do 3 procent przez cały rok, napędzanego przez nadal wyższą konsumpcję, niż przed pandemią. Oczekuje się, że skorygowany zysk operacyjny brutto (skorygowana EBITDA) wyniesie od 5,8 do 6 miliardów dolarów (5,1 do 5,3 miliardów euro).

Coca-Cola i Pepsi zapowiadają kolejne podwyżki cen

Przypomnijmy, że dwaj najwięksi światowi producenci napojów bezalkoholowych - Coca-Cola i Pepsi - ostrzegają, że będą podwyższać ceny. Koszty puszek aluminiowych, transportu i robocizny gwałtownie rosną, co nie pozostawia producentom innego wyboru, jak tylko podnieść ceny.