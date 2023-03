Krajowa Grupa Spożywcza szuka prezesa

Kandydatem na stanowisko prezesa zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

- posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

- spełnia inne niż wymienione w lit. a - c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

- posiada znajomość zasad funkcjonowania rynku cukru oraz sektora rolno-spożywczego w Polsce i Europie,

- korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- złoży Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne lub złoży Ministrowi Aktywów Państwowych informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.)

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 24 marca 2023 roku. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną

przeprowadzone w terminie do dnia 30 marca 2023 roku. Rozmowy zostaną przeprowadzone w Biurze Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12.

Krajowa Grupa Spożywcza powstała z przekształcenia w kwietniu zeszłego roku Krajowej Spółki Cukrowej, do której dołączono 14 podmiotów takich jak m.in. Elewarr, Danko, Małopolska Hodowla Ziemniaka, Kombinat Rolny Kietrz, Pomorsko-Mazurska Hodowla Buraka Cukrowego i Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego.