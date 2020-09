Królik z hodowli o podwyższonym standardzie w czasowej ofercie sklepów Kaufland

Kaufland rozszerza ofertę mięsa ze zrównoważonej hodowli. Tym razem pod marką własną K-Stąd Takie Dobre! pojawiło się mięso z królika.

Tym razem na półki 224 sklepów sieci trafi mięso z królika pochodzącego z krajowego chowu o podwyższonym standardzie – bez stosowania antybiotyków i przyjaznego środowisku. Potwierdzają to certyfikaty wydane przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. Wyjątkowa specyfika chowu sprawia, że sprzedaż tych królików jest prowadzona okazjonalnie, a Kaufland jest pierwszą siecią handlową w Polsce, która wprowadziła je do oferty.

