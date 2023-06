Kto finansuje Fundację Biedronki? Właściciel przekazuje miliony

Biedronka przekazuje miliony złotych na Fundację

Fundatorem Fundacji Biedronka jest Jeronimo Martins Polska. Środki przekazywane na fundację pochodzą z wypracowanych przez spółkę zysków.

Zysk netto JMP za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 2.866.384.218 zł został podzielony w następujący sposób: 2.810.000.000 zł na wypłatę dywidendy, 6.384.218 zł na kapitał zapasowy oraz 50.000.000 zł na kapitał rezerwowy, z którego została dokonana wpłata w wysokości 50.000.000 zł na rzecz „Fundacji Biedronki”.

Zysk netto za 2002 r. który wyniósł 3.414.174.952 zł. zarząd zaproponował przeznaczyć w następujący sposób: 3.310.000.000 zł na wypłatę dywidendy , 10.398.952 zł na kapitał zapasowy oraz 93.776.000 zł na kapitał rezerwowy, z którego zostanie dokonana wpłata na rzecz „Fundacji Biedronki”.

Programy pomocowe Fundacji Biedronka

Fundacja Biedronki to polska organizacja pozarządowa założona 8 kwietnia 2020 roku przez spółkę Jeronimo Martins Polska czyli właściciela sieci Biedronka. Łącznie na programy społeczne fundacja przeznaczyła już prawie 128 mln zł.

"Fundacja Biedronki" ma za zadanie przede wszystkim pomagać seniorom.

Pierwszym projektem, który był realizowany we współpracy Fundacji Biedronki i Caritas Polska, jest program „Na codzienne zakupy". W 2020 roku pomocą objętych było 10 000 potrzebujących seniorów.

Fundacja Biedronki Poczta Obiadowa

Fundacja Biedronki wraz z pięcioma organizacjami partnerskimi (Stowarzyszeniem Sursum Corda, Fundacją Koalicja dla Młodych, Stowarzyszeniem Ku Dobrej Nadziei, Caritas Diecezji Kieleckiej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej), prowadzi pilotażowy projekt „Poczta Obiadowa”. Uczestnikami programu są seniorzy 70+, którzy mają problem z samodzielnym przygotowaniem posiłków i których nie wspiera w tym zakresie nikt bliski. Raz w tygodniu przyjeżdża do nich specjalny kurier z obiadami na dwa dni.

Fundacja Biedronki Na codzienne zakupy

Caritas diecezjalne dociera do najbardziej potrzebujących seniorów, którzy otrzymują kartę zasilaną przez 10 miesięcy trwania programu. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka. Seniorzy sami decydują na zakup jakich produktów przeznaczą środki z karty.

Fundacja Biedronki Danie Wspólnych Chwil

Program „Danie Wspólnych Chwil” jest prowadzony we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich. Ich zadaniem jest organizacja spotkań z seniorami przy wspólnym stole. Koła Gospodyń Wiejskich przygotowują wartościowe posiłki, uwzględniające potrzeby i preferencje seniorów. Fundacja Biedronki finansuje koszty produktów spożywczych, przekazując Kołom Gospodyń Wiejskich e-Kody na zakupy do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka. Fundacja Biedronki zapewnia Kołom Gospodyń Wiejskich również wsparcie dietetyka.

Fundacja Biedronki Karta dobra

Program „Karta dobra” skierowany jest do lokalnych organizacji pomocowych, zajmujących się wspieraniem osób ze szczególnie wrażliwych grup społecznych, zwłaszcza osób starszych. Fundacja Biedronki przekazuje przedpłacone Karty dobra współpracującym organizacjom, które dystrybuują je wśród potrzebujących seniorów.

Fundacja Biedronki Żywnościowy SOS

Program skierowany jest do organizacji pomocowych i polega na udzieleniu im finansowego wsparcia w formie e-kodów na zakupy w Biedronce.

Fundacja Biedronki dla Ukrainy

Fundacja Biedronki i Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzą program pomocy humanitarnej dla mieszkańców 22 najbardziej zniszczonych przez wojnę ukraińskich wsi. W ramach projektu „Paczka dla Rodziny” na tereny konfliktu zbrojnego, do blisko 15 tys. osób, trafiają pakiety z żywnością i środkami higienicznymi.

Fundacja Biedronki finansuje też przedpłacone karty na zakupy do sklepów Biedronka, które są doładowywane trzykrotnie kwotą 300 złotych. Karty przeznaczone są dla uchodźców.

Fundacja ma również program skierowany do lokalnych organizacji pomocowych zajmujących się wspieraniem uchodźców oraz jednostek samorządu terytorialnego i wojewodów. Fundacja Biedronki zapewnia tymczasowe (do 30 dni) i darmowe zakwaterowanie dla osób przybyłych do Polski w związku z wojną w Ukrainie.

Fundacja Biedronki finansuje paczki z żywnością, środkami higieny i produktami dla dzieci. Produkty są transportowane na tereny objęte wojną.