Kto króluje na polskim rynku handlu? Analiza przychodów i liczby sklepów

Polski rynek handlu detalicznego branży FMCG jest wart około 260 mld zł. Fot. Shutterstock

W Polsce działa kilkanaście sieci handlowych pod rozpoznawalnymi markami. Która z nich króluje na polskim rynku handlu detalicznego? Odpowiedź brzmi: to zależy. Bo inny jest lider pod względem obrotów, czy liczby sklepów, a inny pod względem przychodów na jeden sklep.

Polski rynek handlu detalicznego branży FMCG jest wart około 260 mld zł. Sklepy tradycyjne, czyli niezrzeszone, mają 46 proc. udziału w tym rynku, a sklepy nowoczesne (sieci handlowe) 54 proc. Oznacza to, że 80 tys. tradycyjnych sklepów generuje 119,6 mld zł sprzedaży, a około 14 tys. sklepów zrzeszonych pod szyldami różnych sieci osiąga przychody na poziomie 140,4 mld zł.

Jeśli z tego zestawienia wyłączymy Żabkę, która prowadzi sklepiki „za rogiem” (rządzą się one innymi prawami), łatwo obliczyć, że pojedynczy sklep sieci handlowej generuje około 16,5 mln zł sprzedaży rocznie, natomiast sklepik „osiedlowy”, niezrzeszony, niecałe 1,5 mln zł. Różnica wydaje się duża, jednak podczas tego porównania koniecznie trzeba dodać, że do handlu „nowoczesnego” zalicza się w dużej mierze supermarkety i hipermarkety, zatrudniające kilkudziesięcioosobowe załogi i rotujące tysiącami produktów. Z kolei sklepiki niezależne to często lokal w przysłowiowym garażu lub „doklejony” do domu mieszkalnego, w którym na niemal szczątkowej powierzchni stoją półki z podstawowymi produktami. Trudno porównywać do siebie tak skrajnie różne formaty.

Mimo różnic w poszczególnych formatach, pokusiliśmy się o zestawienie sieci handlu nowoczesnego, tak skrajnie różnych jak Auchan i Tesco (segment hipermarketowy) oraz Żabka (małe lokale franczyzowe, o charakterze sklepików niezrzeszonych). Zestawienie jest nie tylko listą największych i najliczniejszych sieci, ale pokaże też zależności osiąganych wyników od prowadzonego biznesu.

Sprzedaż – Biedronka i długo nic

Pod względem przychodów ze sprzedaży prym wiedzie Biedronka. W 2019 roku sprzedaż sklepów pod szyldem siedmiokropki wyniosła 55,7 mld zł. To trzy razy tyle co drugi po Biedronce Lidl, który może poszczycić się sprzedażą na poziomie 18,5 mld zł.

Trzecie miejsce na podium zajęła sieć Auchan – 11,5 mld zł. Po piętach depcze mu Kaufland, który w 2019 roku uzyskał 10,6 mld zł sprzedaży. Następne sieci także pozostają niewiele w tyle: Carrefour miał w ubiegłym roku 9,6 mld zł sprzedaży, Rossmann 8,8 mld zł, a Żabka 8,3 mld zł.

Dino, sieć sklepów w małych miejscowościach, osiąga 7,9 mld zł sprzedaży, zaś Tesco 7,1 mld zł. Stokrotka to 4 mld zł przychodów ze sprzedaży, a Netto 3,5 mld zł.

Kolejne sieci to: E.Leclerc (3,1 mld zł przychodów za 2019 rok), Intermarche (2,1 mld zł), Polomarket (1,97 mld zł), Aldi (1,5 mld zł), SPAR (o,7 mld zł), bi1 (0,37 mld zł).

