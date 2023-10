Kto kupi licencję na Spar w Polsce? Trwają poszukiwania inwestora

We wrześniu Grupa SPAR poinformowała, że ​​po dokonaniu przeglądu swoich aktywów podjęła decyzję o sprzedaży polskiego biznesu. W naszym kraju pod tym logo działa ponad 200 placówek. Sieć podkreśla, że decyzja nie oznacza końca marki SPAR w Polsce, firma będzie wspierać oddział do czasu znalezienia inwestora.

Kto zostanie nowym licencjonowanym partnerem SPAR w Polsce?

- (....) informujemy, że wbrew doniesieniom prasowym decyzja nie oznacza końca marki SPAR w Polsce. Zamiarem Grupy SPAR jest utrzymanie, dalszy rozwój i wspieranie biznesu do czasu znalezienia wiarygodnego inwestora, który będzie mógł dalej rozwijać markę SPAR. Marka SPAR w Polsce będzie nadal rozwijana pod okiem nowego licencjonowanego partnera SPAR International. Obecne partnerskie i własne sklepy detaliczne będą w dalszym ciągu działać pod marką SPAR i będą obsługiwane z dwóch istniejących Centrów Dystrybucyjnych zlokalizowanych w Koninku i Czeladzi, a nasz strategiczny sojusz z AVIA będzie nadal się rozwijał i będzie wspierany - podkreśla sieć w swoim oświadczeniu.

Grupa SPAR weszła do Polski w 2019 roku wraz z przejęciem biznesu po sieci Piotr i Paweł, a także uzyskaniem licencji na prowadzenie marki SPAR w naszym kraju.

The SPAR Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą SPAR w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich, Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.