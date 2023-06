Kto uratuje dużą sieć supermarketów? Auchan wchodzi do gry

Casino nie będzie partnerem Teract

Casino znalazło się między młotem a kowadłem: francuski detalista ma dług w wysokości ponad 5 mld euro, a jego dyrektor generalny, Jean-Charles Naouri, jest objęty dochodzeniem w sprawie korupcji. W zeszłym tygodniu 74-latek został nawet tymczasowo aresztowany. Teraz francuska grupa detaliczna straciła również przyszłego partnera biznesowego - podają media.

Teract i Casino ogłosiły zakończenie trwających od 9 marca negocjacji na wyłączność. Firmy negocjowały połączenie ich działalności dystrybucyjnej we Francji i ustanowienie wspólnych łańcuchów dostaw. Głównym celem umowy było umożliwienie Casino pozyskiwania dostaw bezpośrednio od francuskich rolników, którzy są członkami spółdzielni rolniczych grupy holdingowej Teract. Choć nie doszło do porozumienia, obie strony twierdzą, że nadal mogą nawiązać partnerstwo operacyjne w zakresie produktów piekarniczych oraz zakupów owoców i warzyw.

Kto pomoże Casino?

Casino potrzebuje dużego zastrzyku finansowego. Mówi się, że trzej francuscy biznesmeni mogą wybawić firmę z kłopotu. Chodzi o miliardera, przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Xaviera Niela, potentata medialnego Matthieu Pigasse'a i franczyzobiorcę Casino, Moez-Alexandre'a Zouariego.

Początkowo mieliby zainwestować nieco ponad 300 mln euro, ale ich ambicje sięgają znacznie dalej. W sumie mają nadzieję zebrać ponad miliard euro. Trio ma już zapewnione wsparcie wierzycieli i funduszy hedgingowych - podaje retaildetail.eu.

Jednocześnie umowa Casino z Grupą Muszkieterów będzie jednak kontynuowana: Intermarché przejmie około stu sklepów grupy.

Auchan zgłasza akces

W historii pojawił się też nowy gracz. Rodzina Mulliez, która jest właścicielem Auchan, miała zaproponowała czeskiemu inwestorowi Danielowi Kretinsky'emu połączenie francuskiego oddziału Auchan z grupą Casino - donosi "Le Figaro". Auchan od dawna szukał partnera, ale wcześniejsze próby połączenia z Système U, a nawet Carrefourem, zakończyły się fiaskiem. Razem Auchan i Casino posiadałyby 15% rynku i stałyby się trzecim co do wielkości sprzedawcą detalicznym we Francji.

Daniel Kretinsky jest już akcjonariuszem Casino i ma własne plany dotyczące grupy. Chce sam przejąć większościowy pakiet akcji w zamian za zastrzyk kapitałowy. Prawdopodobnie będzie to sprzeczne z życzeniami wymienionych wyżej biznesmenów, którzy chcą zatrzymać Casino we francuskich rękach. Auchan nie wspiera finansowo Kretinsky'ego w jego planie przejęcia, ale chciałoby współpracować po przejęciu - wynika z najnowszych doniesień.