Lagardere ma wielkie plany wobec foodvenience. Rozwija 1Minute Smacznego!

- Tak jak pozostali uczestnicy rynku, przygotowujemy się na kryzys. W 2023 r. z pewnością jeszcze mocniej odczujemy inflację kosztów zakupu i wzrost kosztów operacyjnych. Część z nich już teraz generuje narastający kryzys energetyczny. Jednocześnie możemy się spodziewać, że skończy się efekt popandemicznego odreagowania i konsumenci zaczną ściślej kontrolować swoje wydatki. To wszystko przełoży się na mniejszą rentowność prowadzenia biznesu. Na szczęście nasza grupa jest stosunkowo odporna na zawirowania na rynku, a to dzięki dużej dywersyfikacji. Mamy w polskim portfelu aż 40 brandów, wśród których są sieci gastronomiczne, kawiarnianie, a także sklepy news&gifts, convenience i foodvenience czy duty free. Lokalizacje, w których działamy, też są różnorodne: to lotniska, dworce, stacje metra, ale też galerie handlowe, retail parki, outlety, ulice, a nawet szpitale. Doświadczenie pokazuje, że ta wszechstronność działa na naszą korzyść w trudnych czasach. Tak było w czasie kryzysu 2008 r. i w czasie pandemii. Kiedy cały nasz biznes lotniskowy przez jakiś czas pozostawał zamknięty, pracowały na niego pozostałe linie biznesowe. Wykorzystaliśmy ten czas, żeby odświeżyć placówki i postawić e-commercową platformę z towarem „prosto z lotniska”.

Z drugiej strony, szykujemy się na dalszy intensywny rozwój biznesu. Rok 2022 zamknęliśmy w Lagardère Travel Retail z wynikiem ok. 60 nowych punktów sprzedaży, głównie w parkach handlowych. Ten kierunek chcemy utrzymać. W kolejnym roku planujemy, w zależności oczywiście od sytuacji rynkowej, otworzyć ok. 70 nowych placówek. Będziemy też zapewne pracować nad nowymi kreatywnymi formatami w portfolio – to w końcu nasza specjalność. Do tego jesteśmy w trakcie opracowywania strategii omnichannelowej, która zakłada dalszy rozwój nowych kanałów. Poza tym szykujemy się na finalizację zakupu Costa Coffee w Polsce, która powinna nastąpić już w pierwszym kwartale 2023 roku. Przed nami więc naprawdę ekscytujący czas.

Z roku 2022 wychodzimy z dwoma nowymi, niezwykle efektywnymi formatami: Inmedio TOP&POP i 1Minute Smacznego! Ten pierwszy to sklep, który proponuje zupełnie nową formułę konceptu news&gifts. Przede wszystkim mamy tu dwie strefy: szybką, samoobsługową i wewnętrzną, ze sprzedawcą-doradcą. W pierwszej znajdziemy produkty pierwszej potrzeby: napoje, przekąski, etc., a w drugiej bogatą ofertę popkulturowych produktów. Co ważne, przewodnikiem po strefach są potrzeby konsumenta, a nie standardowe kategorie. Jeśli dodać do tego mocną komunikację bestsellerów i nowości produktowych od naszych dostawców, mamy atrakcyjny wizualnie sklep z czytelną, intuicyjną nawigacją, która przyspiesza proces podejmowania trafnych wyborów.

1Minute Smacznego! to natomiast nasza propozycja foodvenience, absolutnie wyjątkowa na polskim rynku. Sercem sklepu jest żółty foodtruck w amerykańskim stylu. W nim na oczach klienta przygotowywane są pizza, sałatki, frytki beztłuszczowe i z batatów, kanapki, a także nasz brand hero: hot-dog szeryfa. Na drugim planie mamy Przystanek Kawa i moduł „to-go” ze świeżymi produktami. Dopiero w trzeciej kolejności eksponowane są produkty tytoniowe, napoje czy sucha żywność pakowana. Mamy tu więc sytuację zupełnie odwrotną niż w typowym sklepie convenience czy małym supermarkecie. 1Minute Smacznego! działa już na lotniskach, dworcach, w metrze, a od niedawna w szpitalu w Warszawie przy ul. Szaserów. W grudniu otworzyliśmy także pierwszy sklep pod tym szyldem w centrum handlowym Silesia w Katowicach.

Format convenience przyciąga przede wszystkim wygodą, a wygoda to bliskość, szybkość procesów, dobrze dobrana oferta, omnichannelowość, „bezwypadkowa” obsługa. To są jakości, które są bardzo ważne dla dzisiejszych konsumentów, a także dla wynajmujących powierzchnie handlowe, do których kierujemy swoją ofertę. Mamy w portfelu kilka brandów, które dedykujemy właśnie centrom handlowym convenience: to wspomniane już Inmedio TOP&POP i 1Minute Smacznego!, a także sieć kawiarni So Coffee oraz Inmedio Trendy, czyli połączenie sklepu prasowego z alkoholowym. Ale nie chcemy się do nich ograniczać. W rzeczywistości zawsze, kiedy zastanawiamy się, jak zagospodarować daną przestrzeń handlową, staramy się myśleć szerzej niż szyldami i formatami. Raczej skupiamy się na swoich możliwościach koncepcyjnych, zastanawiamy się, o jakie elementy możemy uzupełnić wyjściowy format, żeby maksymalnie efektywnie wpisać się w specyfikę danego miejsca. Działamy elastycznie. Tego nauczyliśmy się na lotniskach, gdzie w ramach jednego procesu przetargowego trzeba budować bardzo różnorodną, kompleksową ofertę, która odpowie na potrzeby różnych grup pasażerów.

2022 rok to też pierwszy rok funkcjonowania naszego programu lojalnościowego Kameleon. Program działa we wszystkich naszych punktach sprzedaży, czyli w sklepach Aelia Duty Free na lotniskach, w 1Minute Smacznego! czy Relay na dworcach i stacjach metra, w centrach handlowych, retail parkach, outletach – np. w Inmedio czy So Coffee, a także na ulicach w Inmedio Trendy. To oczywiście tylko przykładowe brandy i lokalizacje, bo jest ich w programie o wiele więcej. Kameleon buduje świadomość naszych marek wśród użytkowników i daje im liczne korzyści w postaci zwrotu środków na zakupy. Cały czas pracujemy nad programem i z pewnością będziemy go rozwijać także w kolejnych latach.

Bardzo ważną z perspektywy Lagardère Travel Retail inwestycją była też ta w transformację wewnętrzną. Ten proces nadal trwa i będzie pewnie towarzyszył nam przez kolejne lata. Chcemy lepiej wykorzystywać talenty i synergie pomiędzy liniami biznesowymi. To już się dzieje. Unowocześniamy się tak samo jak nasze brandy - podsumowuje dyrektor.