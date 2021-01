Lagardere Travel Retail z preferencyjną pożyczką na ponad 14 mln zł, Wojas ponad 26 mln zł

Intersport Polska, Jubiler, Kazar Group, Lagardere Duty Free, Lagardere Travel Retail, Wittchen i Wojas - m.in. te firmy znalazły się na liście beneficjentów z pozytywną decyzją o udzieleniu finansowania w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla Dużych Firm.

Intersport Polska to beneficjent pożyczki płynnościowej w wysokości 25 mln zł, Jubiler (pożyczka preferencyjna: ok. 0,8 mln zł), Kazar (pożyczka preferencyjna: ok 4,5 mln zł️), Lagardere Duty Free (pożyczka preferencyjna: ok. 11,4 mln zł️), Lagardere Travel Retail (Pożyczka preferencyjna: ok.14,3 mln zł️), Wittchen (pożyczka preferencyjna: 2 mln zł️) a Wojas otrzymał pożyczkę płynnościową w wysokości 26,4 mln zł️.