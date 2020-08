Łatwość zakupów nowym "must have" dla sieci

– Nowe zachowania konsumenckie obejmują wszystkie dziedziny życia, począwszy od tego, jak pracujemy, poprzez zakupy, skończywszy na współczesnej rozrywce. Te gwałtowne zmiany mają poważne konsekwencje dla sprzedawców, producentów i samych marek. Wiele długoterminowych zmian w zachowaniach konsumentów wciąż się kształtuje, dając firmom możliwość wypracowania w swoich organizacjach „następnej normalności” – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Rafał Krauze, CEE Strategy & Business Development Director Territory Influence.

– Postawy, zachowania i nawyki zakupowe konsumentów zmieniają się, a wiele z nowych sposobów pozostanie z nami w okresie po pandemii. Podczas zakupów klienci koncentrują się na najbardziej podstawowych potrzebach, kupują bardziej świadomie, lokalnie oraz wybierają e-commerce pokonując wszystkie dotychczasowe bariery. Aby zarządzać izolacją, konsumenci używają technologii cyfrowych do łączenia się, uczenia się i zabawy – i nadal będą to robić – tłumaczy Rafał Krauze, CEE Strategy & Business Development Director Territory Influence.

– Idąc dalej, za chwilę ujrzymy wzrost wirtualnej siły roboczej, ponieważ więcej osób pracuje w domu i wszystkie dostępne raporty socjologiczne pokazują jednoznacznie, że sprawia im to przyjemność. Pandemia COVID-19 zasadniczo zmieniła świat, jaki znamy. Ludzie żyją inaczej, inaczej kupują i myślą. Łańcuchy dostaw zostały przetestowane w skrajnie surowych warunkach, których nikt wcześniej nie mógł przewidzieć. Konsumenci na całym świecie patrzą na produkty i marki z nowej perspektywy, zaś uniwersalny marketing legł w gruzach – dodaje.

Jan Karasek, partner w dziale doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce również podkreśla w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że wybuch pandemii COVID-19, zamrożenie gospodarek, troska o własne bezpieczeństwo, obniżenie dochodów lub utrata pracy w zdecydowany sposób odcisnęły piętno na zwyczajach zakupowych konsumentów na całym świecie.

– Według globalnego badania KPMG wyłania się nowa sylwetka konsumenta charakteryzująca się trzema cechami: ograniczenie swoich wydatków, zwiększone zaawansowanie w korzystaniu z technologii cyfrowych i wzrost wpływu zaufania do marki. Sprawia to, że „nowy konsument” w bardziej przemyślany sposób podejmuje decyzje zakupowe, czyli zwraca uwagę na łatwość zakupów kierując się częściej do kanału online, szuka firm oferujących rozsądne ceny oraz którym można zaufać.

