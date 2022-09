Lavazza: Obecność w dyskontach to kwestia strategiczna

W czasach inflacji naszym głównym celem jest pozostanie w bliskiej relacji z klientem, będąc dla niego wyznacznikiem jakości. Dla nas ta relacja jest najważniejsza, bo wiemy, że Lavazza w Polsce od lat i postrzegana jest jako marka superpremium.



Ostatnio byliśmy świadkami ogromnego wzrostu kosztów na całym świecie, w szczególności surowców, energii, transportu i opakowań oraz zagrożeń wynikających z dramatycznej sytuacji geopolitycznej. To także efekt złych warunków klimatycznych z zeszłego roku – przykład mrozów nawiedzających Brazylię czy ogromnych opadów deszczu w Kolumbii, które odbijają się na plantacjach służących do produkcji kawy. W efekcie wzrost kosztów surowca sięgał nawet +100%, a wszechobecna inflacja również pogorszyła sytuację. Producenci oczywiście dokładają wszelkich starań, aby poradzić sobie z tym kryzysem – posiadają oni zapasy, które zaabsorbują większość wzrostu cen spowodowanych inflacją. Uczynią to poprzez zmniejszenie marż operacyjnych - mówi Marco Barbieri.





- Polacy spożywają kawę głównie w domu. W ostatnich latach na rynku widoczny jest ogólny trend premiumizacji z większym naciskiem i dbałością o jakość produktów, co prowadzi do szybszego wzrostu kategorii premium i superpremium na rynku detalicznym. Polacy nadal kierują się dwiema podstawowymi wartościami – jakością i ceną. Są bardzo świadomi i wymagający, cenią sobie jakość, przykładając dużą wagę do wyboru produktów o wysokich standardach. Jesteśmy przygotowani, aby zaspokoić potrzeby konsumentów, którzy spożywają kawę w domu oraz poza nim.

W Polsce mamy bowiem także około 3.500 punktów sprzedaży w kanale HoReCa - podsumowuj Marco Barbieri.