Lewiatan Holding chce zwiększyć w tym roku przychody o 11 proc. W 2019 r. osiągnęły poziom 605 mln zł

Sklep samoobsługowy Lewiatan przy ul. 29 listopada w Krakowie; fot. materiały prasowe

Spółka Lewiatan Holding wygenerowała w 2019 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 605.146 tys. zł, z czego 67 proc. stanowiła sprzedaż towarów, a 33 proc. przychody z usług. Dynamika sprzedaży w stosunku do 2018 r. to 114 proc., a zysk netto okresu wyniósł 1.717,7 tys. zł. Wskaźnik zyskowności to 0,3 proc.

Sprzedaż produktów marki własnej Lewiatana w 2019 r. wyniosła 416,6 mln zł i była wyższa o 11,4 proc. w stosunku do 2018 r. Marża detaliczna to 24,5 proc.

Spółka wprowadziła do sprzedaży w 2019 roku 97 nowych SKU, z czego 43 SKU w stałym asortymencie.

Obroty zrealizowane w 2019 r. roku z producentami w ramach centralnych kontraktów handlowych wyniosły 2.968.060.061 zł.

Firma dokonała założeń budżetowych na 2020 r. (wyliczenia na 30 marca 2020 r.). Sieć planuje uzyskać przychody ze sprzedaży w wysokości 672.805 tys. zł. Planowany zysk brutto to 2.080,4 zł.

Obecnie na terenie całej Polski Lewiatan zrzesza ponad 3200 placówek handlowych zatrudniających 30 tys. pracowników.