Lewiatan Holding na EEC 2023: Zrównoważony rozwój to inwestycja

Zrównoważony rozwój a biznes

- Powołaliśmy specjalny zespół interdyscyplinarny w naszej organizacji, który zajmuje się wdrażaniem założonych celów. Do zrównoważonego rozwoju podchodzimy jednak rozważnie, patrząc też na to, co widzimy w Excelu. Dużą wagę przywiązujemy do języka operacyjnego, związanego z tym zagadnieniem. On musi być prosty, zrozumiały dla każdego. Współpracujemy z dwoma tysiącami przedsiębiorców, którym musimy jasno zakomunikować, jakie korzyści wiążą się z wdrożeniem prośrodowiskowych i prospołecznych rozwiązań - mówi Katarzyna Długa.

Podstawa to edukacja franczyzobiorców

Przedstawicielka Lewiatan Holding podkreśliła, że kluczowa w procesie i zielonej transformacji jest edukacja franczyzobiorców.

- To się dzieje krok po kroku. Jesteśmy zdemokratyzowaną organizacją, która narodziła się oddolnie, więc ważne dla nas jest zaufanie. Podstawą zmian jest dzielenie się doświadczeniem. Pamiętajmy, że nasi przedsiębiorcy inwestują nie tylko swój potencjał, ale i pieniądze. W czasach wysokiej inflacji każda złotówka jest dokładanie oglądana. Zrównoważony rozwój generuje jeszcze wątpliwości definicyjne, ale niesie też dobrą zmianę. Wychodzimy naprzeciw potrzebom franczyzobiorców, pokazujemy wymierne korzyści. Tak działa nasza platforma "Energooszczedny sklep, zrównoważony biznes", która daje dostęp do wiedzy i rozwiązań technologicznych, wspomagających transformację biznesu. Poprzez odpowiednie narzędzia chcemy docierać nie tylko do przedsiębiorców, ale także do pozostałych interesariuszy, a na końcu do klienta docelowego, czyli konsumenta - tłumaczy Katarzyna Długa.