Lewiatan rozwija format convenience. Ruszył czwarty sklep

Lewiatan w chwilę to format sklepu spożywczego o powierzchni sprzedaży do 150 mkw., łączący zalety sklepu tradycyjnego z modelem convenience. Sklep w Chrzęsnem został poddany całkowitej modernizacji. W wyremontowanym i gruntownie odświeżonym budynku zainstalowane zostało nowe wyposażenie oraz wszelkie elementy wizualizacyjne zgodnie ze standardami konceptu.

Nowy koncept pozwala on na szybkie, ale zarazem kompleksowe zakupy. Pracując nad tym projektem, sieć postawiła na bliskość i dopasowanie oferowanego asortymentu oraz świadczonych usług do potrzeb i preferencji różnych grup lokalnych klientów. Typową ofertę handlową uzupełniają zróżnicowane w zależności od potrzeb danej lokalizacji kategorie produktów gotowych, dań łatwych do przygotowania w kilka minut oraz produkty pochodzące od lokalnych dostawców. Placówka w Chrzęsnem ma powierzchnię 72 mkw - to obecnie najmniejszy „Lewiatan w chwilę”. Na półkach znalazło się 1.600 indeksów kluczowych kategorii najbardziej poszukiwanych przez lokalnych klientów, w tym produkty o lokalnych dostawców.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan jest największą polską siecią franczyzową pod względem realizowanych obrotów. Łączne obroty Lewiatana w 2021 r. przekroczyły 13,4 mld zł, co plasuje sieć w ścisłej czołówce organizacji handlowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.