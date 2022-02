Lewiatan W Chwilę. To nowy pomysł sieci na szybkie zakupy

7 lutego firma zgłosiła do Urzędu Patentowego wniosek o rejestrację znaku towarowego "Lewiatan w chwilę", który zgodnie z klasyfikacją obejmuje m.in. usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos czy usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.

Przypomnijmy, w połowie października sieć zaprezentowała snową strategię, która opiera się na haśle "Zmieniamy się, by pozostać sobą". W planach PSH Lewiatan pojawił się punkt o nowym koncepcie sklepów, który po fazie testów ma zostać uruchomiony już w 2022 roku. Projekt ma się opierać o segmentację sklepów dopasowanych do potrzeb konsumenta. Mają to być sklepy o mniejszej powierzchni, niż standardowe placówki sieci.

O oto nowy szyld Lewiatana:

fot. za UP RP

Na koniec 2021 roku PSH Lewiatan pochwalił się następującymi osiągnięciami: obrót detaliczny na poziomie 13,5 mld zł (wzrost rdr o 4,6 proc.), 230 nowych sklepów, wzrost udziałów w rynku do 9,8 proc. oraz ponad 2 mln klientów, którzy codziennie odwiedzają sklepy z logo Lewiatan. Obecnie firma ma ok. 3 230 sklepów, zatrudnia 30 tys. pracowników.