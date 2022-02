Lewiatan W Chwilę. Trwa pilotaż nowego konceptu sieci

7 lutego firma zgłosiła do Urzędu Patentowego wniosek o rejestrację znaku towarowego "Lewiatan w chwilę", który zgodnie z klasyfikacją obejmuje m.in. usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos czy usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.

- Pracując nad tym projektem sieć postawiła na bliskość i dopasowanie oferty do potrzeb i preferencji różnych grup lokalnych klientów. Wyróżnikiem sklepu jest asortyment produktów pochodzący od lokalnych dostawców, produkty gotowe oraz łatwe do przygotowania dania w kilka minut. Nowe sklepy w większości wyposażone zostaną w strefę mini-bistro, z ofertą dań i ciepłych napojów na wynos. „Lewiatan w chwilę” oferuje również pakiet usług dodatkowych: opłacenie rachunków czy odbiór lub nadanie przesyłki.

- Nowy koncept „Lewiatan w chwilę” to odpowiedź na transformację pokoleniową i zmieniające się potrzeby klientów, robienia szybkich zakupów w każdej chwili dnia. Wykorzystujemy w nim najlepsze rozwiązania, łącząc atuty sklepów osiedlowych z szybkością zakupów sklepów typu convenience. Do tego dołączyliśmy elementy ważne dla naszych klientów, asortyment lokalnych produktów, mini bistro czy różnego rodzaju usługi – podkreśla Robert Rękas, prezes zarządu PSH Lewiatan.

Sklep w Dylakach charakteryzuje się całkowicie odświeżoną wizualizacją, nowoczesnym wystrojem wnętrza, a przede wszystkim dopasowanym asortymentem. Na nowych szyldach sklepowych pojawia się nazwa „Lewiatan w chwilę”, logotyp z charakterystycznym symbolem pstryknięcia palcem. W Dylakach można wybierać z oferty 4500 różnych produktów.

- Koncept sklepu „Lewiatan w chwilę” jest skierowany do właścicieli mniejszych placówek, w formacie, który odpowiada na specyficzne oczekiwana konsumentów w ciągu całego dnia. Został zaprojektowany w taki sposób, by utrzymać klientów realizujących rutynowe zakupy uzupełniające przy jednoczesnym charakterze sklepu convenience umożliwiającym szybkie zakupy po drodze, spontaniczne przy okazji lub zaspokajanie pilnych potrzeb. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na tego typu koncept – zgłaszają je nasi obecni franczyzobiorcy, jak i potencjalni, którzy chcieliby przystąpić do naszej sieci – podsumowuje Robert Rękas.