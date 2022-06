Liczba sklepów SPAR spada. Winne progi lojalnościowe?

Od października 2021 SPAR w Polsce stracił 19 sklepów. Na koniec września 2021 roku do sieci należało 227 placówek. Obecnie ich liczba spadła do 208, pomimo, że w ciągu ostatnich 9 miesięcy sieć uruchamiała nowe sklepy, m.in. na stacjach Avia. Biorąc pod uwagę, że nowych otwarć było 13, można zakładać, że współpracę zakończono z ok. 30 dotychczasowymi partnerami. Firma nie komentuje spadku liczby sklepów, ani pojawiających się informacji, że zamyka jeden z trzech magazynów w Gnatowicach.