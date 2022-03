Lidl, Aldi, Netto, Biedronka i Kaufland otwierają przygraniczne sklepy w niedziele

Zobacz o działaniach innych sieci:

Od 2 marca ponad 1200 produktów z różnych kategorii klienci ALDI z województwa lubelskiego i podkarpackiego mogą nabyć w obniżonych cenach. Dyskonter w ten sposób wspiera uchodźców z Ukrainy oraz wszystkich tych, którzy chcą im pomóc, dokonując najpotrzebniejszych zakupów i przekazując je potrzebującym.

Ceny najczęściej kupowanych produktów spożywczych obniżono o maksymalnie 25%, a produktów z kategorii odzież, tekstylia domowe o 30%. By umożliwić płynność zakupów wszystkie sklepy ALDI w województwach przygranicznych będą otwarte także w niehandlowe niedziele od 10.00 - 17.30, począwszy od najbliższej niedzieli – 6 marca.

Aldi obniża ceny dla uchodźców

Obszary przygraniczne są kluczowe zarówno dla ludności uciekającej przed wojną, jak i pomagającej uchodźcom. To właśnie tam dokonywane są pierwsze i najpotrzebniejsze zakupy, dlatego ALDI zdecydowało o obniżeniu cen ponad 1200 produktów z kategorii spożywczej, artykułów higienicznych odzieży oraz tekstyliów domowych – mówi Dominika Juszczyk, Menadżer ds. Komunikacji i PR. – Rozumiemy, że w takim momencie ludzka pomoc, solidarność i gest sprzeciwu w postaci wycofania ze sprzedaży rosyjskich produktów są jedyną słuszną drogą działania – dodaje Dominika Juszczyk.

Jaki asortyment w promocji?

W asortymencie objętym obniżką znajdują się między innymi masło, ser, wędliny, mleka, kaszki, obiady i desery dla niemowląt i dzieci, płatki owsiane, ryż, makarony, woda. Wśród przecenionych produktów są także podstawowe leki, pieluszki dla dzieci, środki higieny osobistej - pasty do zębów, podpaski, dezodoranty, ale także baterie, worki na śmieci, kołdry, pościele, swetry czy bielizna. Obniżona ceny wstępnie będą obowiązywać do 16 marca tego roku. W sklepach ALDI zlokalizowanych w Lublinie, Białej Podlaskiej, Nisku i Rzeszowie umieszczone zostały informacje o obniżkach zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

Lista otwartych sklepów ALDI:

Lublin

al. Spółdzielczości Pracy 68

ul. Sendlerowej 2

ulica Nałkowskich 211

Biała Podlaska

ul. Piłsudskiego 33

Rzeszów

ul. Okulickiego 10

Nisko

ulica Sandomierska 16B

Kaufland też otwiera przygraniczne sklepy w niedziele

Aby ułatwić dostęp do niezbędnych produktów spożywczych i higienicznych w regionach położonych przy granicy, sieć postanowiła otworzyć w niedziele dwadzieścia trzy sklepy zlokalizowane w województwie podkarpackim i lubelskim. W placówkach położonych najbliżej granicy Kaufland dodatkowo obniżył ceny stu artykułów o 30 proc.

Począwszy od 6 marca czynne przez siedem dni w tygodniu będą markety w następujących lokalizacjach:

· Dębica, ul. Rzeszowska 116

· Jarosław, ul. Przemysłowa 5

· Jasło, ul. Lwowska 24h

· Krosno, ul. Niepodległości 6a

· Rzeszów, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 14a

· Sanok, ul. Królowej Bony 10

· Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 47

· Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 48

· Przemyśl, ul. Wojciecha Brudzewskiego 1

· Biłgoraj, al. Jana Pawła II 49

· Dęblin, ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 5i

· Hrubieszów, ul. Basaja 4

· Kraśnik, ul. Juliusza Słowackiego 17

· Lubartów, ul. Lubelska 102

· Lublin, ul Orkana 4

· Lublin Bronowice, ul. Droga Męczenników Majdanka 14

· Lublin Wrotków, ul. Diamentowa 27c

· Łuków, ul. Przemysłowa 22

· Biała Podlaska, al. Jana Pawła II 163

· Zamość, ul. Wyszyńskiego 1

· Puławy, ul. Lubelska 2h

· Świdnik, ul. Krępiecka 3

· Chełm, al. 3-go Maja 20

Wymienione placówki będą czynne w każdą niedzielę w godz. 9-20.

Kaufland obniżył także o 30 proc. ceny stu produktów w sklepach położonych najbliżej granicy. Chodzi o placówki w Jarosławiu, Zamościu, Przemyślu, Sanoku, Chełmie i Hrubieszowie. Obniżki cen dotyczą m.in. nabiału, pieczywa, wędlin, żywności dla dzieci, artykułów higienicznych.

Sklepy Netto czynne w niedziele

Wybrane sklepy Netto na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego także będą otwarte. Łącznie to 18 placówek. W większości swoich sklepów w tym regionie Netto obniżyło aż o 30 proc. ceny czterdziestu najbardziej potrzebnych w tej chwili produktów. Klienci będą mogli robić w nich zakupy w godzinach 9-19.

Sieć Netto angażuje się w działania pomocowe również na innych polach. W ramach współpracy z Caritas Polska Netto przekazało środki higieny osobistej, żywność z długim terminem przydatności do spożycia oraz koce, kołdry i ręczniki na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy. Dodatkowo już w ponad 200 sklepach sieci prowadzone są zbiórki najpotrzebniejszych produktów, które będą przeznaczone dla uchodźców. Działania te Netto koordynuje z lokalnymi Bankami Żywności i innymi organizacjami, tak by pomoc jak najszybciej dotarła do najbardziej potrzebujących.

Dodatkowo w porozumieniu z podmiotami, z którymi negocjowana jest sprzedaż obiektów po Tesco w Krapkowicach i Chełmie, Netto udostępniło te placówki na cele związane z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy. W Krapkowicach powstał Wojewódzki Magazyn Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy, z kolei obiekt w Chełmie oddalonym o 25 km od przejścia granicznego w Dorohusku będzie służył za punkt recepcyjny. Oba punkty działają z inicjatywy włodarzy – Starosty Krapkowickiego i Prezydenta Miasta Chełm.

Lista sklepów Netto, które będą otwarte w niedziele:

· Netto Dęblin, ul. Stężycka 32-40;

· Netto Łuków, ul. Międzyrzecka 49;

· Netto Międzyrzec Podlaski, ul. Nadbrzeżna 2;

· Netto Strzyżów, ul. Sobieskiego 3;

· Netto Brzozów, ul. Bohaterów II Wojny Światowej 9;

· Netto Lesko, ul. Bieszczadzka 4;

· Netto Lubartów, ul. Lubelska 84;

· Netto Przemyśl, ul. Boruty Spiechowicza 3;

· Netto Łęczna, ul. Chełmska 29;

· Netto Nisko, ul. Podoficerska 2;

· Netto Biłgoraj, ul. Komorowskiego 18;

· Netto Przemyśl, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9;

· Netto Lubaczów, ul. Płk. Dąbka 2a;

· Netto Łęczna, ul. Górnicza 1;

· Netto Terespol, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3-5;

· Netto Opole Lubelskie, ul. Podzamcze 27;

· Netto Włodawa, ul. Korolowska 27;

· Netto Kraśnik, ul. Przechodnia 2.

Biedronka otwiera 300 sklepów

Wszystkie 300 sklepów sieci Biedronka w województwach podkarpackim i lubelskim czynnych będzie również w niedzielę 6 marca.

Ostatnie dni charakteryzują się wzmożonym popytem na produkty pierwszej potrzeby, w sklepach sieci Biedronka znajdujących się na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wynika to zarówno z zainteresowania osób samodzielnie pomagających uchodźcom jak i samych potrzebujących, którzy dotarli już do Polski.



- Skala kryzysu humanitarnego w Ukrainie rośnie z minuty na minutę, dlatego dodajemy kolejne cegiełki do już prowadzonych działań pomocowych. Dzięki otwarciu 300 naszych placówek także w najbliższą niedzielę, w dwóch aktualnie najbardziej newralgicznych regionach kraju będzie można zaopatrzyć się m.in. w niezbędne produkty pierwszej potrzeby - mówi Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny Makroregionu Południe w sieci Biedronka.

Lista otwartych sklepów Biedronka.

Handel czeka na rozporządzenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 6 marca sklepy powinny być zamknięte. Sytuacja jednak zmieniła się.

27 lutego minister Marlena Maląg zaapelowała: .

"Ze względu na stan wyższej konieczności apeluję o otwarcie sklepów w województwie podkarpackim i lubelskim".

Pojawił się jednak wniosek, aby sklepy w niedziele były otwarte w całej Polsce.

"Za zasadne należy zatem uznać zniesienie zakazu handlu w niedzielę na terenie całego kraju do czasu ustabilizowania sytuacji humanitarnej i geopolitycznej" powiedział Rafał Baniak, Prezes Zarządu Pracodawcy RP.

Przypomnijmy, w tym roku niedziele handlowe w Polsce przypadają na: 30 stycznia, 10 kwietnia, 24 kwietnia, 26 czerwca, 28 sierpnia, 11 grudnia oraz 18 grudnia. Sytuacja może się jednak zmienić...