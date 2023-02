Lidl atakuje marką własną supermarkety budowlane

Lidl, Aldi i inne dyskonty nieustannie konkurują ze sobą o klientów. Wymyślają nowe kampanie rabatowe, reklamowe czy nowe artykuły w promocyjnych cenach. Lidl przechodzi jednak do ofensywy. Grupa Schwarz atakuje nie tylko swoich dyskontowych kontrahentów, ale supermarkety działające na zupełnie innym rynku.

Marki własne Lidl w Amazon, Manomano, Ebay, Otto

Lidl oferuje szeroką gamę niedrogich produktów do domowego warsztatu. Wydaje się, że celem dyskontów jest generowanie nowych przychodów z artykułów nieżywnościowych w miejsce utraconej sprzedaży produktów spożywczych. Ponadto markety budowlane również od kilku lat pchają się na rynek spożywczy, oferując więcej słodyczy i przekąsek w strefie kasowej czy otwierając filie piekarni przy wejściach do swoich sklepów. Sklepy metalowe nie muszą jednak sprzedawać tych towarów taniej niż konkurencja, ponieważ nie jest to ich głównym źródłem utrzymania – podaje Lebensmittel Zeitung.

Produkty marki własnej Lidl są już dostępne na platformach internetowych, jak Amazon, Manomano, Ebay czy Otto. Nowa oferta nie dotyczy jednak typowego dla Lidla asortymentu. Znajdują się w nim artykuły dla majsterkowiczów - od zestawu do mechaniki precyzyjnej z lampą LED, 116-częściowym zestawem wkrętaków, pęsetą antystatyczną, szczypcami do rur narożnych, po dalmierze laserowe, piły ręczne i udarowe klucze obrotowe.

Miłośnicy pielęgnacji ogrodu też znajdą coś dla siebie – od elektrycznych pilarek do żywopłotu i komputerów podlewających, po wysokowydajne elektryczne kosiarki do trawy. Według Lebensmittel Zeitung, Lidl zarabia obecnie ogromne kwoty za swój asortyment pod własną marką Parkside. Dyskont oferuje klientom łącznie 688 artykułów na swojej stronie internetowej.

Jednak klienci mogą kupować produkty nie tylko we własnym sklepie internetowym Lidl, ale także u dużych sprzedawców internetowych, jak Amazon, Ebay czy np. Otto. Sam dyskont nie występuje jednak jako sprzedawca swoich szlifierek kątowych, wkrętarek akumulatorowych i wyrzynarek.

Kto stoi za produktami Parkside Lidla?

Parkside to marka własna dyskontu spożywczego Lidl. Niektóre z artykułów produkowane są przez producenta narzędzi Einhell i dystrybuowane przez sieć. Lidl coraz częściej atakuje sklepy z artykułami żelaznymi, dyskonty nie są jednak traktowane poważnie przez Obi, Hornbach czy Bauhaus.

- Podczas gdy dyskont jest chwalony w internecie za swoje tanie narzędzia, operatorzy sklepów z artykułami budowlanymi, jak Hornbach, Obi i Bauhaus, najwyraźniej nie zwracają na to uwagi. Lidl, czy Aldi do tej pory prawie nie były uważane za konkurencję. Nie zdają sobie natomiast sprawy, że dyskonty i sprzedawcy detaliczni żywności odbierają im sprzedaż – komentuje cytowany przez Lebensmittel Zeitung ekspert branżowy.

Jak ocenia, firmy „no name” w coraz większym stopniu stają się markowymi producentami. Pokazuje to również run np. na produkty elektroniczne marek własnych Aldi Medion i kolekcje ubrań z Lidla i Aldi.