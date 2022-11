Lidl, Biedronka, Kaufland - jakie podwyżki zaproponowały w tym roku sieci handlowe?

Zarobki w Biedronce

Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci zarabia od stycznia br. nie mniej niż 3460 zł do 3800 zł, a jeśli ma staż powyżej 3 lat - od 3600 zł do 4050 zł. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5100 zł.



Zwiększenie wynagrodzeń dotyczyło także pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem może liczyć na 3800 - 4100 zł, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4650 - 4950 zł. Wszystkie stawki to kwoty brutto. Biedronka w skali roku przeznaczy na podwyżki ponad 142 mln zł.

Sieć przyspieszyła również proces przeglądu wynagrodzeń i podwyższyła pensje pracownikom centrali, biur regionów oraz centrum usług wspólnych. Proces ten odbywał się standardowo co roku w kwietniu, ale w tym roku został przyspieszony i podwyżki zostały wypłacone kolejnej dużej grupie pracowników wraz ze styczniowymi wynagrodzeniami. Podwyżką objętych zostało prawie 3000 pracowników, a Biedronka przeznaczyła na ten cel ponad 20 milionów złotych w skali roku. Wynagrodzenie pracowników wzrosło od 200 do 250 zł.

Ponadto w kwietniu br. blisko 55 tys. pracowników sieci Biedronka otrzymało Nagrodę Specjalną E.A. Soares dos Santos za 2021 rok w wysokości 2800 zł. Tegoroczna wartość zasilenia była najwyższa w historii sieci Biedronka. Z kolei we wrześniu pracownicy otrzymali dodatkową nagrodę specjalną w wysokości 1500 zł brutto za zaangażowanie w osiągnięcie zakładanego wyniku za pierwsze osiem miesięcy 2022 roku.

Zarobki w Lidlu

Od marca 2022 r. pracownicy sklepów Lidl w Polsce zarabiają od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 4850 zł brutto do 5550 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 6050 zł brutto do 6400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 6950 zł brutto do 7500 zł brutto. W Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko.

Stażystom Lidl płaci miesięcznie 3500 zł brutto.

Zarobki w Kauflandzie

Kaufland Polska w tym roku po raz kolejny zwiększył wysokość wynagrodzenia zatrudnionym na wybranych stanowiskach. W związku z planowaną ekspansją sieć stworzy także kolejne miejsca pracy i przeznaczy na ten cel ok. 11 mln zł.

Aktualne wynagrodzenie w sieci Kaufland na stanowisku kasjer-sprzedawca wynosi do 4500 zł brutto. Podwyżki wynagrodzenia objęły też pracowników logistyki na wybranych stanowiskach oraz centrali sieci.

Kaufland zdecydował się zwiększyć wartość bonów dla większości osób zatrudnionych w firmie. Na tegoroczne karty przedpłacone z okazji Wielkanocy sieć przeznaczyła w sumie 4,7 mln zł – o ponad 1,2 mln więcej niż rok temu.

Zarobki w Aldi

Zaczynający pracę w ALDI sprzedawcy zarobią w tym roku od 3410 zł do 4010 zł brutto miesięcznie. Zarobki osób na stanowisku sprzedawca, posiadających minimum trzyletnie doświadczenie, kształtują się w przedziale 3810 – 4410 zł brutto. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć co miesiąc na kwotę 3810 zł. Najwięcej, bo od 5615 do 6415 zł zarobi co miesiąc początkujący kierownik sklepu. Wszystkie stawki są kwotami brutto i wliczona została również do nich wartość karty przedpłaconej.

Zarobki w Carrefour

W kwietniu odbyło się spotkanie pomiędzy zarządem Carrefour Polska a Organizacją Zakładową NSZZ ""Solidarność" w Carrefour Polska. Strony doszły do porozumienia ws. podwyżek płac na 2022 r dla pracowników, które zaczęły obowiązywać od czerwca.

Pracownicy zatrudnieni w sklepach na stanowiskach wykonawczych i operacyjnych otrzymali podwyżkę w wysokości średnio 8,7 proc. wynagrodzenia zasadniczego (w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia wzrost wyniósł 9,3 proc.). Pracownicy zatrudnieni w strukturach sklepów na wyższych stanowiskach oraz pracownicy centrali, otrzymali podwyżkę w wysokości 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego, ale nie mniej niż 280 zł brutto.

We wrześniu Carrefour wprowadził również podwyżki o charakterze indywidualnym.

Zarobki w Auchan

Wynagrodzenie kasjerów w sklepach Auchan w październiku wynosiło między 3650 a 3900 zł brutto, a od listopada wzrośnie o 60 zł brutto. Wyższe stawki otrzymują osoby odpowiedzialne za kompletowanie zamówień dla klientów sklepu internetowego Auchan.pl. Ich wynagrodzenie wynosi od 3840 do 4090 zł brutto, a jeszcze przed nowym rokiem zatrudnieni mogą liczyć na pensje wyższe o 200 zł brutto.