Lidl chce zatrudnić 500 pracowników do swoich sklepów i magazynów

Kampania pod hasłem „Mam umowę na bezpieczną przyszłość”

Najnowsza odsłona kampanii employer brandingowej „Praca na lata” rozpocznie 23 sierpnia. Tym razem działania rekrutacyjno-wizerunkowe będą prowadzone pod nowym hasłem „Mam umowę na bezpieczną przyszłość”. Lidl swoimi działaniami chce podkreślić wartości, które mają zachęcić potencjalnych kandydatów do aplikowania.W trakcie kampanii Lidl Polska planuje zatrudnić 500 pracowników do swoich sklepów i magazynów.

- Lidl to dla mnie przede wszystkim stabilizacja i bezpieczeństwo finansowe. Mam rodzinę, żonę i trójkę dzieci, mieszkanie na kredyt, więc nie mogę sobie pozwolić na „eksperymenty” z wypłatą wynagrodzenia, że nie będę miał pieniędzy dla dzieci i „na życie”. Dla mnie to bardzo ważne, że z dnia na dzień firma nie zniknie. Stabilizacja i bezpieczeństwo są dla mojej rodziny najważniejsze - stwierdza Dariusz Powązka, Kierownik Sekcji w magazynie BS Będzin.

Co Lidl Polska oferuje kandydatom?

Od marca 2021 r. pracownicy sklepów, rozpoczynający swoją karierę, zarabiają od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto. Natomiast już po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.

Od września wszyscy pracownicy Lidl Polska oraz ich bliscy będą mieli możliwość poszerzenia swoich kompetencji, dzięki bezpłatnemu dostępowi do eTutor, platformy do samodzielnej nauki języków obcych online. Aplikacja umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie. Ta platforma do samodzielnego uczenia się języków obcych online stawia na codzienne porcje wiedzy, mobilność i językową zabawę.

„Mój syn Maksymilian zaczyna od września naukę w liceum. Dla nas eTutor to strzał w dziesiątkę. On będzie mógł korzystać z aplikacji, by utrwalać swoją wiedzę, a ja chciałabym rozpocząć naukę angielskiego. Nauka języków to spore obciążenie dla budżetu. Nowy benefit jest świetnym rozwiązaniem.” – przyznaje Joanna Kieruj-Winklewska, Kontroler Łańcucha Dostaw, Centrum Dystrybucyjne Bydgoszcz.