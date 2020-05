Lidl: Dzięki współpracy z nami Serpol Cosmetics odnotował wzrost sprzedaży na poziomie 78 proc. rdr

fot. shutterstock

Lidl Polska deklaruje, że stara się wspierać swoich dostawców i wychodzić naprzeciw ich potrzebom wynikającym z obecnej sytuacji związanej z pandemią. Jako przykład podaje współpracę z Serpol Cosmetics, która zaowocowała powstaniem nowego produktu. Dzięki współpracy z Lidlem producent odnotował wzrost sprzedaży na poziomie 78% w porównaniu z rokiem 2019.

- Jesteśmy elastyczni i otwarci co do warunków współpracy. Dokładamy starań, by dostawcy byli zabezpieczeni pod względem zbytu produktów, a także finansowo. Jeśli zachodzi taka potrzeba skracamy terminy płatności - podaje firma.

Jako przykłady takich działań Lidl wymienia:

- Pomimo tego, iż popyt na kwiaty cięte i doniczkowe znacznie spadł, sieć niezmiennie odbiera dostawy od polskich dostawców – Nowacki Tulipany oraz JMP Flowers, co pozwala im przetrwać aktualną sytuację.

- Wspólnie z producentem produktów Cien, firmą Serpol Cosmetics detalista wprowadził także nowy produkt: Cien Mydło antybakteryjne, które znajduje się w sklepach Lidla w Polsce, a także za granicą. Dzięki współpracy z Lidlem firma Serpol Cosmetics odnotowała wzrost sprzedaży na poziomie 78% w porównaniu z rokiem 2019.

Przypomnijmy, że Lidl współpracuje zarówno z liderami polskiego rynku, takimi jak np. Grupa Mlekovita, SM Mlekpol, Grupa Polmlek, ZM Tarczyński, Van Pur oraz z mniejszymi firmami o wieloletniej tradycji, takimi jak np. OSM Koło, SM Jana, Zakład Produkcji Jogurtu Magda, Browary Łódzkie S.A., ZM Lukullus czy Piekarnia Nowel.

W roku obrotowym 2019 wartość polskich produktów marek własnych Lidl wyeksportowanych za pośrednictwem sieci Lidl do 25 europejskich krajów, przez 241 polskich firm wyniosła 3,1 mld złotych.

Wśród strategicznych celów CSR na lata 2020-2025 jest zapis o tym, że w każdym roku minimum 70% obrotu na asortymencie stałym, firma Lidl będzie generować w oparciu o produkty od polskich dostawców.