Lidl gotowy na dużą inwestycję. Potrzeba min. 400 pracowników

31 marca 2023 r. Prezydent Miasta Bytomia po przeanalizowaniu licznych opinii instytucji państwowych stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt. "Budowa Centrum Dystrybucji w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej". Inwestorem magazynów będzie sieć sklepów Lidl.

Przypomnijmy, o planach budowy Lidla w Bytomiu pisaliśmy w lipcu 2022 r. Sieć rozpoczęła starania o pozwolenia.

Lidl wybuduje centrum dystrybucyjne w Bytomiu

Centrum dystrybucyjne obejmie obszar o powierzchni ok. 254 000 mkw. i będzie podzielona na dwa etapy; drugi etap obejmuje rozbudowę (zwiększenie powierzchni) hali magazynowej o ok. 11 000 m2. Po realizacji pierwszego etapu inwestycji jej teren będzie podzielony na:

− powierzchnię zabudowy – ok. 69 000 m2,

− powierzchnie utwardzone – ok. 95 000 m2,

− powierzchnię biologicznie czynną – ok. 89 000 m2.

Po realizacji drugiego etapu teren inwestycji będzie podzielony na:

− powierzchnię zabudowy – ok. 80 000 m2,

− powierzchnie utwardzone – ok. 94 000 m2,

− powierzchnię biologicznie czynną – ok. 79 000 m2.

W nowych magazynach sieci Lidl pracę znajdzie ok. 400 osób

Planuje się, że praca w zakładzie będzie się odbywać 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. Szacuje się, że zatrudnionych będzie ok. 90 pracowników biurowych oraz ok. 300 pracowników pracujących w hali. Centrum będzie pełnić funkcję makrojednostki służącej do przyjmowania, magazynowania, kompletacji oraz wysyłki magazynowanego asortymentu.

Przypomnijmy, że sieć chce również postawić centrum dystrybucyjne w gminie Gietrzwałd pod Olsztynem.Według naszych wyliczeń będzie to 14. magazyn sieci w Polsce.

Zarobki magazynierów w centrach Lidl

Pracownik magazynu zajmujący się komisjonowaniem towaru otrzymuje na start pensję w wysokości 4 800-5 250 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu 5 050-5 500 zł brutto. Po upływie dwóch lat zarobki wynoszą 5 300-5 800 zł brutto.

Lidl podkreśla, że oferuje pracownikom stabilne zatrudnienie – umowę o pracę bez okresu próbnego oraz gwarantowany wzrost wynagrodzenia. Pakiet socjalny to m.in. prywatna opieka medyczna, bezpłatna aplikacja do nauki języków obcych, program wsparcia, opieka fizjoterapeuty, bezpłatne obiady, dodatki za pranie odzieży roboczej, bony świąteczne i wyprawki szkolne.