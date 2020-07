Lidl i Biedronka to mistrzowie komunikacji, ale wyłania się nowy lider

Mistrzowie komunikacyjnego przekazu: Lidl, Biedronka i Żabka

Jak sieci handlowe prowadzą swoje działania reklamowo-komunikacyjne w czasach nowej rzeczywistości? Na jaki przekaz postawił handel? Kto robi to najlepiej? - na nasze pytania odpowiada Wojtek Walczak, dyrektor strategiczny agencji Plej.

W czasie lockdownu działania komunikacyjne zastąpiły reklamę. Jak sieci spożywcze radzą sobie w nowej rzeczywistości?

Wojtek Walczak: Po działaniach reklamowych sieci handlowe widać, że wróciły do nowej normalności, a pozostałości lockdownu to już praktycznie tylko maseczki na twarzach klientów sklepów. Wróciły na dobre Soboty Lidla, Rzeźnik Cen, promocje Aldi oraz okazje i gratisy Biedronki. W komunikacji czuć jeszcze oczywiście akcenty związane z bezpieczeństwem, ale ze wszystkiego przebija zdecydowanie komunikacja promocyjna i neutralność w stosunku do COVID-19. Można by wręcz pokusić się o stwierdzenie, że zakupy znowu zaczęły przynosić nam radość równą nawiązaniem bardzo bliskich relacji w kolejce do kasy. To po raz kolejny pokazuje, jak krótką pamięć ma konsument i jak szybko chce wrócić do tego, co zna i lubi.

Na jaki przekaz postawił handel?



Na połowę 2020 roku główne trendy społeczne są trzy: lokalność, smart shopping i mobile. I to one będą kształtować komunikację sieci w następnych sezonach. Oczywiście żaden z nich nie jest nowy, każdy już miał swój czas na naszym rynku, natomiast teraz stają się ponownie wybijającymi się komunikatami, których oczekuje konsument. Zamykając to w jedno zdanie: ważne dzisiaj jest dawać możliwość kupowania lokalnych produktów, w dobrych cenach i promocjach, zarówno fizycznie w sklepie, jak i za pomocą smartfona. Przykładem takiego działania są Lidlowe ceny, które w jasny sposób komunikują smart shopping, a na poziomie asortymentu mamy poczucie kupowania „od swoich”. Przykładem mobilności jest zdecydowanie Żabka, której aplikacja może być wzorem dla każdej innej sieci, nie tylko spożywczej.

Kto najlepiej komunikuje się z konsumentami?



Lidl, Biedronka i Żabka to zdecydowanie trzy marki, które rządzą komunikacyjnie. Warto też zwrócić uwagę na komunikację Aldi i Delikatesów Centrum, które starają się znaleźć swoje miejsce na rynku i zwrócić na siebie uwagę coraz szerszego audytorium. Jeśli miałbym wskazać jedną, to po Biedronce i Lidlu czas na nowego lidera. A jest nim zdecydowanie Żabka, której komunikacja od ATL, przez digital, mobile aż do samego sklepu jest perfekcyjna. Wykorzystywanie charakterystyki każdego medium i dopasowanie do niego formy komunikacji wynikającej z pozycjonowania marki, czyli customer experience na najwyższym poziomie.

Czego oczekują sami konsumenci - wciąż konkretów czy jednak historii?



Zdecydowanie konkretów. Czas storytellingu na skalę epickich produkcji Allegro odszedł na długi czas w niepamięć, teraz ważne jest skupianie się na produkcie i jego wartości dla konsumenta. I oczywiście cenie, za którą możemy go kupić. Co nie oznacza, że w tym samym czasie komunikacja nie powinna być odważna, wyrazista i dająca konsumentom chwilę dobrze spędzonego z marką czasu. Tak samo jak on chce dobrze wydawać pieniądze, tak samo nie chce reklamy wpychającej, nachalnej i bez pomysłu. Takiej, której w 95% nie pamięta. A co pamiętamy? Żabkę, Żubra, Żywiec. Żabka, Żubr, Żywiec. Polska reklama zaczyna się teraz od ostatniej litery alfabetu.