Lidl i Kaufland wypłacą świąteczne bony o łącznej wartości ponad 23 mln zł

fot. shutterstock

Lidl Polska i Kaufland przygotowały niespodziankę dla swoich pracowników. W tym roku w ich ręce trafią tradycyjne bony świąteczne zasilone dodatkową kwotą. Jest to forma podziękowania za wytężoną pracę w trakcie pełnego wyzwań roku. Bony świąteczne dla pracowników w formie kart przedpłaconych są tradycją w Kauflandzie oraz w Lidlu. W tym roku obie zrzeszone w Grupie Schwarz sieci postanowiły zwiększyć ich wartość, w związku z czym w ręce ponad 39.000 pracowników trafią bony w kwocie do 700 zł.

Decyzja obu sieci ma związek z trwającą pandemią i jest wyrazem wdzięczności za pracę w tym trudnym czasie.

To nie pierwszy raz, kiedy Kaufland i Lidl nagradzają pracowników dodatkową premią. W marcu tego roku pracownicy sklepów oraz centrów logistycznych otrzymali dodatek do wynagrodzenia za frekwencję w pracy.

Łączna wartość świątecznych bonów w Kauflandzie i Lidlu w tym roku wyniesie ponad 23 mln zł.

- Jako prezes Lidl Polska w tym roku jestem szczególnie dumny z mojego zespołu – ponad 23.000 pracowników na terenie całej Polski. Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy każdego pracownika cały czas realizowaliśmy oraz dalej realizujemy naszą misję dostarczania żywności i najpotrzebniejszych artykułów wszystkim Polakom. Czas jest pełen wyzwań, jednak nasza kultura organizacyjna opierająca się na zaufaniu i wzajemnym szacunku skutkuje stabilną działalnością oraz gwarantuje ciągłość procesów. Lidl Polska oferuje wysokie wynagrodzenia oraz bogaty pakiet świadczeń dodatkowych – w tym dodatkowe benefity z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim naszym klientom oraz pracownikom – zdrowia oraz spokoju na najbliższy czas – podkreśla Włodzimierz Wlaźlak – prezes zarządu Lidl Polska.

- Znajdujemy się obecnie w niezwykle trudnym, wymagającym, jak i niespodziewanym okresie, który z pewnością zapisze się w pamięci każdego z nas. To czas, który rozbudził wśród ludzi wszystko to, co najlepsze – troskę i powinność wobec drugiego człowieka. Nasi pracownicy każdego dnia z wielkim oddaniem dbają o to, by zapewnić naszym klientom produkty niezbędne do codziennego funkcjonowania. To napawa mnie optymizmem i sprawia, że jestem pewien, iż razem przezwyciężymy czekające nas jeszcze wyzwania. Siłą Kauflandu są ludzie, z których jestem dumny i wierzę, że ich zaangażowanie i postawa sprawią, że naszym klientom na wigilijnym stole niczego nie zabraknie. Moje myśli są dzisiaj blisko każdego pracownika, któremu z całego serca dziękuję za wytrwałość i oddanie, a na nadchodzące święta życzę zdrowia, spokoju i odnalezienia namiastki normalności, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie – mówi Gunnar Günther, prezes zarządu Kaufland Polska.

Obie sieci zatrudniają łącznie w naszym kraju ponad 39 000 pracowników.